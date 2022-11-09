Як швидше продати б/в автомобіль в Україні: поради експертів

В Україні в умовах війни стали частіше продавати та купувати б/в автомобілі. Але деякі моделі продати складніше. Експерти Інституту досліджень авторинку розповіли, як найшвидше продати б/в автомобіль.

Відразу скажемо, що час продажу того чи іншого вживаного автомобіля залежить відразу від кількох факторів. Насправді їх, звісно, багато.

Насамперед час продажу залежить від ціни машини по відношенню до вартості інших аналогічних моделей на ринку. Якщо "заламати" ціну, то можна продавати довго.

Також багато залежить від того, в якому стані знаходиться б/у автомобіль. Покупець швидше купить автомобіль трохи дорожче, але у кращому стані, ніж аналогічну модель, яка коштує трохи дешевше, але перебуває у гіршому стані.

Крім того, велике значення має прозора історія автомобіля, якщо її можна перевірити за відкритими джерелами. Також можна якнайшвидше продати машину, якщо не відмовлятися від її технічної перевірки на СТО.

Велике значення має те, як написано оголошення про продаж та фотографії. Якщо опис повний, а фотографії хороші, автомобілі зазвичай продаються швидше.

На швидкість продажу вживаних автомобілів впливають і інші фактори. Наприклад, важливо ввічливо та доброзичливо спілкуватися з потенційним покупцем. Деякі продавці просувають своє оголошення про продаж за допомогою реклами, і це також допомагає продавати.

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