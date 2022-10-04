Володимир Дантес вирішив продати свою Tesla після скандальних твітів Ілона Маска

Засновник Space X та Tesla Ілон Маск, який підтримував Україну з початку вторгнення РФ, написав кілька скандальних твітів, у яких поділився своїм баченням закінчення російсько-української війни. Висловлювання американського мільярдера розчарували українців, а Володимир Дантес навіть вирішив продати свій автомобіль Tesla, інформує Апостроф.

"Після останніх твітів Ілона Маска. Продам свою теслу! Писати в дырект!", - написав український музикант на сторінці у Twitter.

Фото: Twitter.com/DantesVo

Фоловери ідею Дантеса назвали провальною.

"Ну і хто тепер її купить після останнього твіту", "Та кому вона зараз потрібна, Вова", "Після останніх твітів Ілона Маска ще доведеться пошукати серед українців, кому вона здалася. Ще й доплатити доведеться", "В Україні не продаси вже" , "Пізно, Володю, пізно... хіба що на металобрухт", - пишуть коментатори.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Tesla у Володимира Дантеса з'явилася минулого року. До цього співак їздив Hyundai Tucson, проте заявляв, що хотів би спробувати поїздити саме на електрокарі.

У квітні музикант розповідав, що віддав свій дорогий автомобіль волонтерам, щоб вони доставляли на ньому гуманітарну допомогу українцям.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Нагадаємо, 3 жовтня Ілон Маск у своєму Twitter запропонував кілька варіантів укладання можливого перемир'я з РФ. Він вважає, що Україна має залишитися нейтральною країною та відновити водопостачання до Кримського півострова, а також повторно провести "референдуми", але вже під наглядом ООН. І якщо жителі тимчасово окупованого РФ півострова будуть проти влади Москви, то Росія має піти.


Наталка Лавринець, Апостроф





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