1,5 млн українців будуть змушені продати свої автомобілі

Українці найближчими місяцями активно продаватимуть свої автомобілі через надто великі витрати на їх експлуатацію. До 1,5 млн автомобілів потраплять на вторинний ринок, що призведе до зниження цін, стверджує старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.

1,5 млн українців будуть змушені продати свої автомобілі

За його словами, найближчими місяцями через зниження реальних доходів приблизно 10% водіїв не зможуть експлуатувати свої автомобілі. Їм доведеться їх продавати. Також вторинний ринок поповниться автомобілями, власники яких виїхали за кордон, шукаючи безпечного притулку від російських окупантів.

Гайдай вважає, що поява на вторинному ринку такої великої кількості машин обов'язково призведе до зниження цін на них.

1,5 млн українців будуть змушені продати свої автомобілі

Тим часом, експерти Інституту досліджень авторинку дотримуються зовсім іншої точки зору. Вони вважають, що після скасування безкоштовного розмитнення євроблях (це відбудеться 1 липня 2022 року), популярні моделі вживаних автомобілів подорожчають на 20-30%. В Україну різко знизиться ввезення євроблях. Щомісяця до нашої країни ввозитимуть по кілька тисяч автомобілів на іноземних номерах.

При цьому всі експерти сходяться на тому, що через повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ в Україну купівельна спроможність українців знизилася.

Раніше повідомлялося, що у Києві водій, у якого без причини евакуювали автомобіль, відсудив в інспекції з паркування понад 10 000 гривень.


Максимов Віталій, Тудей





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