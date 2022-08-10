За два тижні в Україні запустять перший залізничний маршрут з європейською шириною колії

До 24 серпня в Україні планують запустити перший залізничний маршрут, ширина колії якого буде вужча, і яка відповідатиме європейському стандарту 1435 мм. Про це розповів заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Юрій Бучко під час брифінгу.

Загальний проєкт передбачає будівництво євроколії між Варшавою та Києвом через Львів. Але перший відрізок дороги буде запущено до Рави-Руської.

«З 24 серпня курсуватиме поїзд із Варшави до Рави-Руської та, відповідно, наш український поїзд із Рави-Руської, де можна буде пересісти і їхати в тому чи іншому напрямку. Там є митний пост, прикордонний пост», – сказав Бучко.

Ширина колії на дільниці Рава-Руська – Гребенне (кордон) – Варшава становитиме 1435 мм. Але далі - між Равою-Руською і Львовом, а також до Києва – поки що стандартні для України 1520 мм.

На першому етапі євроколією курсуватиме два вагони.

За проєктом планується капітальний ремонт колії європейського зразка завдовжки 8 км, а також реконструкція залізничного вокзалу у Раві-Руській з можливістю митного контролю.

Пункт пропуску у Раві-Руській не працював понад 20 років. А колію від державного кордону до станції Рава-руська не використовували з 2005 року.

На початку цього року місцева влада підписала з «Укрзалізницею» меморандум про відновлення її будівництва та експлуатації.

Раніше Львівська обласна державна адміністрація (ОДА), АТ «Укрзалізниця» (УЗ), Рава-Руська та Добросинсько-Магерівська громади підписали меморандум про відновлення євроколії між Рава-Руською та держкордоном. Документ передбачає оновлення залізничного сполучення між Варшавою та Львовом за президентською програмою «Велике будівництво».