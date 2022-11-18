2022-11-18
З Києва до Херсона сьогодні вирушить перший після окупації потяг
На ньому поїдуть люди, які купували квитки ще у статусі «благодійних», коли продажу на конкретні дати ще не було, інформує
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18 листопада "Укрзалізниця" відправить перший поїзд рейсом Київ-Херсон,
З Києва поїзд виїде сьогодні о 22:14, до Херсона прибуде завтра орієнтовно о 9:00.
Відповідну інформацію підтвердили у пресслужбі "Укрзалізниці" і агентству "Інтерфакс-Україна".
Потяги відправлятимуться з Києва по парних числах, з Херсона - по непарних.
Анастасія Дейна, ZN.ua