З Києва до Херсона сьогодні вирушить перший після окупації потяг

На ньому поїдуть люди, які купували квитки ще у статусі «благодійних», коли продажу на конкретні дати ще не було, інформує ZN.ua.

З Києва до Херсона сьогодні вирушить перший після окупації потяг
© Укрзалізниця

18 листопада "Укрзалізниця" відправить перший поїзд рейсом Київ-Херсон, повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

З Києва поїзд виїде сьогодні о 22:14, до Херсона прибуде завтра орієнтовно о 9:00.

Відповідну інформацію підтвердили у пресслужбі "Укрзалізниці" і агентству "Інтерфакс-Україна".

Потяги відправлятимуться з Києва по парних числах, з Херсона - по непарних.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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