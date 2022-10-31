Ердоган перед виборами заявив, що Туреччина випускає перший вітчизняний електромобіль

Туреччина випускає свій перший електромобіль вітчизняного виробництва – цим президент Реджеп Ердоган прагне підкреслити економічні успіхи перед виборами наступного року, повідомляє Bloomberg .

Правляча партія хоче продемонструвати великі проекти напередодні виборів, запланованих на червень 2023 року, щоб контрастувати з поглибленням економічних проблем країни на тлі стрімкого зростання інфляції, спричиненого неортодоксальним зниженням процентної ставки центральним банком. Турецька Automobile Joint Venture Group або Togg, консорціум місцевих компаній, планує інвестувати 22 мільярди лір (1,2 мільярда доларів) у проект і виробляти 175 тисяч автомобілів на рік.

Держава підтримала проект зниженням податків, безкоштовною орендою місця виробництва, низькою вартістю запозичень і державною гарантією придбання 30 тисяч автомобілів на рік до кінця 2035 року. Цього року ціни на автомобілі різко зросли через інфляцію, але ціна Togg поки не розголошується.

За даними галузевої асоціації ODD, за перші дев’ять місяців 2022 року продажі автомобілів впали у Туреччині на 8,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Спад був викликаний падінням ліри на 28% по відношенню до долара цього року, що зробило її другим найгіршим показником на ринках, що розвиваються.

Але зниження курсу ліри допомогло збільшити експорт. Туреччина є важливим центром виробництва автомобілів і великим експортером до Європи. Великі виробники автомобілів, включаючи Ford, Toyota і Mercedes Benz, мають заводи в країні. У вересні виробництво автомобілів у Туреччині зросло на 20,5%, оскільки експорт автомобілів зріс на 11,3% за рік у доларовому еквіваленті.

Togg — не перший автомобіль вітчизняного виробництва в Туреччині. Ще в 1961 році турецькі інженери виготовили чотири автомобілі Devrim, які, як і Togg, дебютували в День Республіки на церемонії під головуванням президента. Але автомобіль так і не пройшов стадію прототипу.

Новий електромобіль розробляється з 2018 року. Anadolu Grubu, BMC, Turkcell і Vestel Elektronik володіють по 23% спільного підприємства, а решта належить бізнес-лобі. Першим автомобілем, який зійде з виробничої лінії, стане невеликий позашляховик, а в майбутньому до нього додадуть ще чотири моделі.

Togg, спроєктований італійською компанією Pininfarina SpA, до 2025 року буде складатися з 65% деталей місцевого виробництва, за словами компанії, порівняно з 51% спочатку. Компанія заявила, що планує випустити 1 мільйон автомобілів до 2030 року, і що проект принесе 50 мільярдів доларів в економіку Туреччини протягом наступних 15 років.

Але опозиційні партії розкритикували те, що, на їхню думку, є відверто політичним характером проекту. Такі лідери як Кемаль Кілічдароглу з CHP і Мерал Акшенер з партії IYI відмовилися відвідати церемонію.

«Проект Togg перетворився на політичне шоу», — сказав прес-секретар CHP Фаїк Озтрак.