ДБР передало ЗСУ авто родичів Медведчука та Козака на 1,1 млн доларів

Українські військові отримали вантажівки, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики.

Державне бюро розслідувань передало на потреби Збройних Сил України арештовані автомобілі родичів Віктора Медведчука та Тараса Козака, повідомили в ДБР. Військовим передали майже два десятки авто, інформує ZN.ua .

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«Працівники ДБР передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів складає 1,1 млн доларів США . Зокрема, передано 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики», – йдеться у повідомленні.

У ДБР зазначили, що ці автівки належали підприємству родичів Медведчука та Козака, причетних до фінансування збройної агресії РФ проти України. Крім того, родичі фігурують у кримінальній справі про незаконний видобуток піску на двох кар'єрах у Львівські області.

У квітні минулого року вказані авто арештували в рамках справи про зловживання владою та порушення правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України).

Раніше повідомлялося, що арешт з яхти кума Путіна Віктора Медведчука можуть зняти, бо для збереження цього активу українська сторона повинна кожні три місяці подавати Хорватії (де яхта знаходиться) відповідне обґрунтування. Востаннє такі дані від нас надходили 7 березня. За відсутності належного обґрунтування суд має право скасувати арешт. Час спливає, а відповідальні за процес відчуження медведчуківського активу чиновники Національного агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) не квапляться.