Geely представила суббренд Galaxy. Нова лінійка електромобілів преміумкласу збирається конкурувати з Tesla та BYD

Китайський виробник автомобілів Geely представив нову лінійку електричних автомобілів преміумкласу свого суббренду Galaxy, щоб скласти конкуренцію Tesla та місцевому автовиробнику BYD. Про це повідомляє Bloomberg.

Geely представила суббренд Galaxy. Нова лінійка електромобілів преміумкласу збирається конкурувати з Tesla та BYD
Фото: carnewschina.com

Нова лінійка електрокарів

Нова лінійка електромобілів Galaxy включатиме сім моделей протягом наступних двох років, повідомив китайський виробник автомобілів у четвер на заході в Ханчжоу.

У новій лінійці Galaxy буде представлено дві серії:

  • L — для гібридних авто, включаючи позашляховик L7 та седан L6;
  • E — для електромобілів.

За словами Geely, компанія працює над вдосконаленими гібридними двигунами та технологією автономного кермування.

Galaxy L7

Прототип Galaxy Light

Geely також показала прототип Galaxy Light — седан-купе з рекордно низьким коефіцієнтом аеродинамічного опору повітря 0,19. Для порівняння, у Mercedes-Benz EQS цей коефіцієнт 0,2, а PLAID NIO ET7 та Tesla Model S Plaid — 0,208. Усі наступні моделі Geely Galaxy будуть виконані у стилістиці Galaxy Light.

Geely, один з найбільших китайських автовиробників, який вже володіє низкою електробрендів, включаючи лінійку Zeekr, запущену у 2021 році. Zeekr мала хороший старт — у 2022 році було продано понад 20 тисяч моделей 001.

Заснована мільярдером Лі Шуфу, Geely також контролює набір міжнародних брендів автомобілів, включаючи Lotus, шведський Volvo та Polestar, малайзійський Proton та Lynk & Co.

На електромобільному ринку Китаю на компанію припадає 5,4% продажів — Geely займає четверте місце у відповідному рейтингу, де її випереджають BYD, SAIC Motor та Tesla.

Варто зазначити, що загальні продажі автомобілів Geely були нижче прогнозів. Минулого року щорічні продажі склали 1,43 млн, включаючи автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння, порівняно з цілю компанії продати 1,65 млн авто.





Интересные новости
АЗС продовжують знижувати ціни на автогазАЗС продовжують знижувати ціни на автогаз
АЗС встановили нові ціни: скільки коштують бензин та дизельАЗС встановили нові ціни: скільки коштують бензин та дизель
У США назвали найбезпечніші автомобілі 2023 рокуУ США назвали найбезпечніші автомобілі 2023 року
Автопарк Джо Байдена: фото культових моделей, на яких він їздитьАвтопарк Джо Байдена: фото культових моделей, на яких він їздить
У київському метро з'являться незвичайні для столиці вагони: як вони виглядаютьУ київському метро з'являться незвичайні для столиці вагони: як вони виглядають
Блок рекламы


Похожие новости
Українців залишають без грошей та автівок: як працює нова схема шахраїв - прикладУкраїнців залишають без грошей та автівок: як працює нова схема шахраїв - приклад
У 2022 році у світі продали 10,5 млн електромобілівУ 2022 році у світі продали 10,5 млн електромобілів
У Китаї з'явився конкурент кросоверу Tesla Model Y: фотоУ Китаї з'явився конкурент кросоверу Tesla Model Y: фото
Suzuki представила новий дешевий купе-кросовер: фото та характеристикиSuzuki представила новий дешевий купе-кросовер: фото та характеристики
В Україні реєстрація електромобілів збільшилась на 56%В Україні реєстрація електромобілів збільшилась на 56%
Volkswagen показав седан, який конкуруватиме з Tesla Model 3Volkswagen показав седан, який конкуруватиме з Tesla Model 3
Найдешевша Tesla може дебютувати у 2024 роціНайдешевша Tesla може дебютувати у 2024 році
Нова Skoda Octavia отримала 5 зірок у краш-тестах Euro NCAPНова Skoda Octavia отримала 5 зірок у краш-тестах Euro NCAP
У електромобілів Volkswagen запас ходу буде 700 кмУ електромобілів Volkswagen запас ходу буде 700 км
Tesla Semi проїхав із вантажем 805 км без підзарядкиTesla Semi проїхав із вантажем 805 км без підзарядки
Последние новости
Подгружаем последние новости