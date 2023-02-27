Geely представила суббренд Galaxy. Нова лінійка електромобілів преміумкласу збирається конкурувати з Tesla та BYD

Китайський виробник автомобілів Geely представив нову лінійку електричних автомобілів преміумкласу свого суббренду Galaxy, щоб скласти конкуренцію Tesla та місцевому автовиробнику BYD. Про це повідомляє Bloomberg.

Фото: carnewschina.com

Нова лінійка електрокарів

Нова лінійка електромобілів Galaxy включатиме сім моделей протягом наступних двох років, повідомив китайський виробник автомобілів у четвер на заході в Ханчжоу.

У новій лінійці Galaxy буде представлено дві серії:

L — для гібридних авто, включаючи позашляховик L7 та седан L6;

E — для електромобілів.

За словами Geely, компанія працює над вдосконаленими гібридними двигунами та технологією автономного кермування.

Galaxy L7

Прототип Galaxy Light

Geely також показала прототип Galaxy Light — седан-купе з рекордно низьким коефіцієнтом аеродинамічного опору повітря 0,19. Для порівняння, у Mercedes-Benz EQS цей коефіцієнт 0,2, а PLAID NIO ET7 та Tesla Model S Plaid — 0,208. Усі наступні моделі Geely Galaxy будуть виконані у стилістиці Galaxy Light.

Geely, один з найбільших китайських автовиробників, який вже володіє низкою електробрендів, включаючи лінійку Zeekr, запущену у 2021 році. Zeekr мала хороший старт — у 2022 році було продано понад 20 тисяч моделей 001.

Заснована мільярдером Лі Шуфу, Geely також контролює набір міжнародних брендів автомобілів, включаючи Lotus, шведський Volvo та Polestar, малайзійський Proton та Lynk & Co.

На електромобільному ринку Китаю на компанію припадає 5,4% продажів — Geely займає четверте місце у відповідному рейтингу, де її випереджають BYD, SAIC Motor та Tesla.

Варто зазначити, що загальні продажі автомобілів Geely були нижче прогнозів. Минулого року щорічні продажі склали 1,43 млн, включаючи автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння, порівняно з цілю компанії продати 1,65 млн авто.