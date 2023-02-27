Geely представила суббренд Galaxy. Нова лінійка електромобілів преміумкласу збирається конкурувати з Tesla та BYD
Китайський виробник автомобілів Geely представив нову лінійку електричних автомобілів преміумкласу свого суббренду Galaxy, щоб скласти конкуренцію Tesla та місцевому автовиробнику BYD. Про це
Нова лінійка електрокарів
Нова лінійка електромобілів Galaxy включатиме сім моделей протягом наступних двох років, повідомив китайський виробник автомобілів у четвер на заході в Ханчжоу.
У новій лінійці Galaxy буде представлено дві серії:
- L — для гібридних авто, включаючи позашляховик L7 та седан L6;
- E — для електромобілів.
За словами Geely, компанія працює над вдосконаленими гібридними двигунами та технологією автономного кермування.
Galaxy L7
Прототип Galaxy Light
Geely також показала прототип Galaxy Light — седан-купе з рекордно низьким коефіцієнтом аеродинамічного опору повітря 0,19. Для порівняння, у Mercedes-Benz EQS цей коефіцієнт 0,2, а PLAID NIO ET7 та Tesla Model S Plaid — 0,208. Усі наступні моделі Geely Galaxy будуть виконані у стилістиці Galaxy Light.
Geely, один з найбільших китайських автовиробників, який вже володіє низкою електробрендів, включаючи лінійку Zeekr, запущену у 2021 році. Zeekr мала хороший старт — у 2022 році було продано понад 20 тисяч моделей 001.
Заснована мільярдером Лі Шуфу, Geely також контролює набір міжнародних брендів автомобілів, включаючи Lotus, шведський Volvo та Polestar, малайзійський Proton та Lynk & Co.
На електромобільному ринку Китаю на компанію припадає 5,4% продажів — Geely займає четверте місце у відповідному рейтингу, де її випереджають BYD, SAIC Motor та Tesla.
Варто зазначити, що загальні продажі автомобілів Geely були нижче прогнозів. Минулого року щорічні продажі склали 1,43 млн, включаючи автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння, порівняно з цілю компанії продати 1,65 млн авто.