Сміливо купуйте: названо 10 авто, які проїжджають понад 400 тис. км

При покупці автомобіля велике значення має його надійність. Звичайно, згодом ламається кожен "залізний кінь", але є моделі, які відрізняються підвищеною надійністю.

Експерти американської пошукової системи iSeeCars вивчили понад 260 млн автомобілів, проданих у 2012-2022 роках, та назвали 10 машин, які з найбільшою ймовірністю проїдуть 400 000 кілометрів, чи навіть більше.

Найнадійнішим автомобілем у цьому списку виявився повнорозмірний пікап Ford F-350 Super Duty. У США 49,1% таких пікапів проїжджають 400 000 і більше км. Дуже добрий показник.

На другому місці опинився Toyota Land Cruiser. 47,9% цих японських позашляховиків спокійно проїжджають 400 000 кілометрів чи навіть більше. Такий самий показник і у Toyota Tundra. 47,9% повнорозмірних пікапів Tundra проїжджають 400 000 км, чи навіть більше.

На четвертому місці Toyota Sequoia – 47,1%. На п'ятому місці Ford F-250 Super Duty – 43,6%.

Шосте місце у цьому рейтингу посів японський кросовер Honda Pilot. Виявляється, 42,7% кросоверів Pilot проїжджають 400 000 км або більше. На 7 місці Toyota Tacoma - 41,7%.

Восьме місце посів повнорозмірний пікап GMC Sierra 2500HD. 41,3% повнорозмірних пікапів Sierra 2500HD проїжджають 400 000 км. Такий самий показник і у його "родича" пікапа Chevrolet Silverado 2500HD, який посів дев'яте місце. На десятому місці кросовер Toyota 4Runner. 41% кросоверів 4Runner проїжджають 400 000 км або більше.

Як бачимо, у цьому списку лише пікапи, позашляховики та кросовери. Це не дивно, адже вони апріорі надійніші за звичайні легкові автомобілі (такі, як, наприклад, седани, хетчбеки, універсали, кабріолети). До позашляховиків і тим більше до пікапів взагалі пред'являються підвищені вимоги щодо надійності, адже вони, як кажуть, є "робочими конячками".

Звичайно, у таких рейтингах є винятки. Багато залежить від умов експлуатації автомобіля, від того, як його доглядають. Навіть найнадійніший пікап компанії Toyota можна "вбити", якщо не стежити за ним.

Зважаючи на все, практично будь-який автомобіль може проїхати 400 000 кілометрів, якщо своєчасно його обслуговувати та берегти. Щоправда, у якийсь момент витрати на технічне обслуговування автомобіля можуть перевищити його вартість.

Нагадаємо, в Україні вже найближчим часом проведуть реформу сервісних центрів МВС та процесу складання іспитів на отримання посвідчення водія. Усі зміни заплановані на 2023 рік.