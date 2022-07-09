Росіяни крадуть з окупованого Маріуполя вцілілі автівки

Російські мародери активно крадуть та вивозять з окупованого Маріуполя вцілілі автомобілі місцевих жителів, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«В тимчасово окупованому Маріуполі стрімко збільшується кількість крадіжок вцілілого приватного автотранспорту. Крадіжки відбуваються як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів», - зазначають в ГУР.

За інформацією розвідки, для окупантів не має значення вартість машини. Крадуть, як авто представницького класу, так і дешеві моделі, такі як ЗАЗ чи GEELY.

«Машини зникають не тільки вдень, але й вночі – під час комендантської години. До того ж грабіжники часто використовують евакуатори. Це дає розуміння, що грабунком займаються безпосередньо представники окупаційної адміністрації та пов’язані з нею місцеві колаборанти», - додають у відомстві.

Потерпілий офіційно може подати заяву про викрадення у «військову комендатуру» Маріуполя. Проте, на неофіційному рівні її представники заявляють, що шукати автомобілі треба самостійно.

Нерідко власники викрадених автівок знаходять їх у бойовиків так званої «міліції ДНР». В такому випадку вкрадені машини оголошуються «власністю ДНР» і будь-які подальші дії не тільки безглузді, але й небезпечні.