Зупинка транспорту під час тривог: київська влада пішла далі й вже обирає місця для встановлення бетонних зупинок-укриттів

Протягом наступного місяця транспортний Департамент Київської міськради спільно з "Київпастрансом" визначать місця для установки бетонних зупинок-укриттів, де мають ховатися пасажири, яких висаджуватимуть з громадського транспорту під час повітряних тривог. Про це йдеться у відповідному рішенні міськради від 10 серпня.

Причому, як випливає з пояснювальної записки до документа, це мають бути не просто укриття, а комфортні приміщення для очікування громадського транспорту. Також пропонується провести на такі зупинки безплатний інтернет.

Щоправда, якщо транспорт зупинятимуть по всьому місту, то бетонні зупинки треба буде ще пошукати. Їх планується встановлювати лише в людних місцях.

"Розробити Перелік місць із найбільшим скупченням пасажиропотоку для облаштування та створення фонду захисних конструкцій цивільного захисту", - йдеться в пояснювальній записці.

Розмір та місткість таких зупинок в пояснювальній записці не наводиться.

Джерела фінансування також відсутні.

Водночас на сайті "Київпастрансу" можна знайти інформацію, що у рік тотального карантину 2020 року пасажирський транспорт Києва перевіз 212 млн громадян. А, наприклад, у 2017 році пасажирський наземний транспорт перевіз 453 млн осіб.

І це все, що потрібно розуміти про ініціативу Київміськради щодо встановлення зупинок-укриттів.

Нагадаємо, з 1 серпня у Києві під час повітряних тривог почали зупиняти увесь наземний громадський транспорт.

"Зупиняти громадський транспорт під час тривог могла придумати лише людина, яка ніколи ним не користується", - так відреагували кияни на ініціативу міської влади. І зареєстрували петицію про скасування рішення.

До речі, петиція легко набрала необхідну кількість голосів і зараз знаходиться на розгляді.

Водночас, згодом з'ясувалося, що один вид транспорту - міська електричка, проігнорувала ноу-хау київської влади, та продовжує роботу під час тривог. Причина виявилася простою - електричка не підпорядковується Києву, а має начальство в іншому відомстві - в "Укрзалізниці".

Крім того, як можна помітити в Києві під час тривог, столичні маршрутки також не дуже перейнялися забороною, і продовжують перевозити людей, незалежно від оголошених тривог.

Вочевидь, ідею щодо бетонних зупинок київська влада запозичила у Харкова, який знаходиться під постійними обстрілами артилерії. 25 липня мер міста Ігор Терехов оголосив, що на найбільш завантажених маршрутах тролейбусів, автобусів і трамваїв будуть встановлюватися залізобетонні конструкції на випадок артилерійських обстрілів. Такі укриття є, наприклад, в Ізраїлі.

Ось так бачуть цей проект у Харкові.