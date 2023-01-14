Суд закрив справу на водія, якого хотіли оштрафувати під час повітряної тривоги

Водія, який просить пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння після прибуття адвоката та після закінчення повітряної тривоги, не можна штрафувати. Такого рішення у справі № 758/7659/22 дійшов Подільський районний суд Києва.

Вранці 28 липня 2022 року в Києві патрульні поліцейські під час повітряної тривоги зупинили автомобіль Volkswagen. Вони вважали, що його водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. До такої думки правоохоронці дійшли через запах алкоголю з рота водія, а також через те, що у нього було порушено координацію мови та рухів. До того ж, водій поводився, як стверджували поліцейські, не відповідно до ситуації.

Поліцейські запропонували водієві пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Автомобіліст не відмовився від цього, але попросив дочекатися його адвоката та закінчення повітряної тривоги. Правоохоронці прийняли це за відмову і тому склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Побачивши, що поліцейські почали складати протокол, водій погодився негайно пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння, не чекаючи закінчення повітряної тривоги та адвоката. Проте поліцейські відмовили, мотивуючи це тим, що вже, мовляв, почали складати протокол.

Адвокат автомобіліста звернув увагу суддів на всі вищезазначені обставини. Суддя, вивчивши матеріали справи про адміністративне правопорушення та відео з нагрудної камери поліцейського, закрив справу, оскільки не знайшов доказів скоєння правопорушення.

Суддя звернув увагу на те, що водій не відмовлявся пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння, а потім наполягав на цьому, навіть незважаючи на те, що порушувалося його право на захист та існувала небезпека для його життя (повітряна тривога). Чи був водій справді у стані алкогольного сп'яніння – про це нам не відомо.

Чи заперечила прокуратура це рішення Подільського районного суду Києва – не повідомляється. Цілком можливо, що було подано апеляційну скаргу. Чому ми так думаємо? Зазвичай так завжди буває у таких випадках.

Нагадаємо, раніше Івано-Франківський апеляційний суд дійшов висновку, що штраф за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння є незаконним, якщо у поліцейських не було законних підстав для зупинення автомобіля.