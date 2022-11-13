На авіашоу в США зіткнулися два бойові літаки часів Другої світової

Під час авіаційного шоу «Крила над Далласом» у відповідному місті на території Сполучених Штатів Америки зіткнулися два старовинні військові літаки, розроблені в першій половині 20 століття. Про це повідомляє місцеве видання The Dallas Morning News .

За даними Федерального авіаційного управління, авіакатастрофа сталася за участі американських бомбардувальника Boeing B-17 Flying Fortress і винищувача Bell P-63 Kingcobra. До аеропорту, де сталася аварія прибули десятки пожежно-рятувальних машин

Наразі влада Далласа ще не з’ясувала, скільки людей перебували в цих літаках. Речник пожежно-рятувальної служби міста Джейсон Еванс заявив, що поки також невідомо, у якому стані пілоти та чи постраждав унаслідок зіткнення хтось на землі.

Місцевий телеканал WFAA-TV повідомив, що уламки від літаків упали на шосе неподалік. Рух на цій ділянці дороги було призупинено.

У мережі також опублікували кілька відео з моментом зіткнення, що сталося під час авіашоу.