У Росії почали розбирати літаки на запчастини через санкції — Reuters

Російські авіакомпанії, зокрема контрольований державою «Аерофлот», розбирають літаки, щоб забезпечити запасні частини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції. Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела у галузі.

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Проблеми із запчастинами

Ці кроки відповідають пораді, яку російський уряд дав авіакомпаніям у червні, щоб пустити деякі літаки на запчастини, щоб інші авіалайнери іноземного виробництва могли продовжувати літати щонайменше до 2025 року.

Санкції, введені проти Росії після того, як наприкінці лютого вона запровадила свої війська в Україну, не дозволили її авіакомпаніям отримати запасні частини або пройти технічне обслуговування на Заході.

Як мінімум один російський літак Sukhoi Superjet 100 і Airbus A350, обидва експлуатовані «Аерофлотом», наразі зупинені та розбираються, повідомило джерело, знайоме із ситуацією.

За словами джерела, Airbus A350 є майже новим. Більшість авіапарку Росії складається із західних пасажирських літаків. Устаткування було взяте з пари літаків Boeing 737 та Airbus A320 «Аерофлоту», оскільки перевізнику потрібні запчастини від цих моделей для інших своїх літаків Boeing 737 та Airbus A320.