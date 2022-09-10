Названо 12 найбільш надійних позашляховиків усіх часів

Позашляховики апріорі мають бути надійнішими, ніж звичайні легкові автомобілі. Але і серед них є моделі, що відрізняються підвищеним "довголіттям". Американське видання Slash Gear назвало 12 найнадійніших позашляховиків усіх часів.

Названо 12 найбільш надійних позашляховиків усіх часів

До цього списку включили знаменитий німецький Mercedes-Benz G-Class, що, власне, не дивно. Сучасний G-Class частіше побачиш у місті, ніж десь на сільській дорозі. Перший Mercedes-Benz G-Class створили на основі німецького армійського автомобіля, і він досі зберіг відмінну надійність та чудові позашляхові характеристики.

Також до цього списку потрапив Nissan Patrol, перше покоління якого з'явилося далекому 1951 році. З 2013 року покупцям пропонують Patrol шостого покоління.

Крім того, до 12 найнадійніших позашляховиків всіх часів потрапили Kia Telluride, Honda HR-V, Chevrolet Suburban і Willys Jeep, а також п'ять моделей компанії Toyota – Land Cruiser 200, Land Cruiser 70, 4Runner, Sequoia та Lexus GX.

Названо 12 найбільш надійних позашляховиків усіх часів

З цих автомобілів потрібно виділити Toyota Sequoia. Чому ми звернули увагу на Sequoia? Тому що хоча його не можна назвати преміальним, зате він має унікальну надійність. Згідно з дослідженням iSeeCars, у США на дорогах 14,2% автомобілів Sequoia мають пробіг понад 200 000 миль.

Слід зазначити, що американці включили до 12 найнадійніших позашляховиків усіх часів і Lada Niva Legend. Вони відзначили надійність, простоту та хороші позашляхові характеристики цього автомобіля, незважаючи на невеликі розміри та двигун з потужністю всього 82 к.с.

Названо 12 найбільш надійних позашляховиків усіх часів

Нагадаємо, раніше експерти назвали автомобілі, які можна купувати навіть із великим пробігом.


Максимов Віталій, Тудей





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