Українські водії зіткнулися з проблемою на дорогах: що потрібно знати

Через російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України часто і надовго відключають світло. Не працюють і світлофори й у цих умовах важливо знати, що означають жести регулювальника руху.

Про це нагадали у патрульній поліції України, пише «Апостроф».

Важливо знати, що жести регулювальника мають пріоритет над світлофором, навіть якщо він працює, та дорожніми знаками.

Що означають жести регулювальника

Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука вигнута перед грудьми:

  • з лівої та правої сторін – дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам – прямо та праворуч;
  • пішоходам дозволено переходити проїжджу частину за спиною та перед грудьми регулювальника;
  • з боку грудей та спини – рух усіх транспортних засобів та пішоходів заборонено.

Права рука витягнута вперед:

  • з лівого боку – дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам – за всіма напрямками;
  • пішоходам дозволено переходити проїжджу частину за спиною регулювальника;
  • з боку грудей — всім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;
  • з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено;
  • пішоходам можна переходити проїжджу частину за спиною регулювальника.





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