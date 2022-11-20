Українські водії зіткнулися з проблемою на дорогах: що потрібно знати

Через російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України часто і надовго відключають світло. Не працюють і світлофори й у цих умовах важливо знати, що означають жести регулювальника руху.

Про це нагадали у патрульній поліції України, пише «Апостроф» .

Важливо знати, що жести регулювальника мають пріоритет над світлофором, навіть якщо він працює, та дорожніми знаками.

Що означають жести регулювальника

Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука вигнута перед грудьми:

з лівої та правої сторін – дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам – прямо та праворуч;

пішоходам дозволено переходити проїжджу частину за спиною та перед грудьми регулювальника;

з боку грудей та спини – рух усіх транспортних засобів та пішоходів заборонено.

Права рука витягнута вперед: