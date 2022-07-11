Не долетів 5 км до аеропорту: туристичний літак впав у море на очах у свідків
Біля атлантичного узбережжя Франції малий туристичний літак зазнав аварії.
Як повідомляє морська префектура Атлантики, 10 липня літак здійснював політ з Пуатьє, під час якого почались технічні проблеми. Пілот спробував сісти в аеропорту Ла-Рошель, але це йому не вдалося – літак впав у море за 5 км від аеропорту.
На щастя, 50-річному пілотові вдалося врятуватися з літака, який пішов на дно. Через кілька хвилин на допомогу йому прийшла яхта, на якій стали свідками авіакатастрофи.
Причини аварії наразі залишаються невідомими, пілота було госпіталізовано до лікарняного центру в Ла-Рошелі.
Як повідомляли російські ЗМІ, на борту знаходилися два члени екіпажу та один пасажир.
Також повідомлялось, що 24 червня в Росії зазнав катастрофи військово-транспортний літак ІЛ-76. В результаті загинули четверо людей.
ІЛ-76 летів з Оренбурга до Білгорода. Борт приземлявся в Рязані на дозаправку, аварія сталася одразу після зльоту.
У Мережі також з'явилося відео, на якому відображено момент аварії. На кадрах можна побачити, що повітряне судно мало не впало на житлові будинки.