Не долетів 5 км до аеропорту: туристичний літак впав у море на очах у свідків

Біля атлантичного узбережжя Франції малий туристичний літак зазнав аварії.

Як повідомляє морська префектура Атлантики, 10 липня літак здійснював політ з Пуатьє, під час якого почались технічні проблеми. Пілот спробував сісти в аеропорту Ла-Рошель, але це йому не вдалося – літак впав у море за 5 км від аеропорту.

На щастя, 50-річному пілотові вдалося врятуватися з літака, який пішов на дно. Через кілька хвилин на допомогу йому прийшла яхта, на якій стали свідками авіакатастрофи.

Причини аварії наразі залишаються невідомими, пілота було госпіталізовано до лікарняного центру в Ла-Рошелі.

Як повідомляли російські ЗМІ, на борту знаходилися два члени екіпажу та один пасажир.

Також повідомлялось, що 24 червня в Росії зазнав катастрофи військово-транспортний літак ІЛ-76. В результаті загинули четверо людей.

ІЛ-76 летів з Оренбурга до Білгорода. Борт приземлявся в Рязані на дозаправку, аварія сталася одразу після зльоту.

У Мережі також з'явилося відео, на якому відображено момент аварії. На кадрах можна побачити, що повітряне судно мало не впало на житлові будинки.