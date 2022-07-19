Дизель впав у ціні: скільки зараз коштує паливо на українських АЗС

У ці вихідні великі мережі автозаправних станцій знизили ціну на дизельне паливо.

Скільки коштує автогаз, бензин та дизель 19 липня, розповів 24 канал, інформує Апостроф.

Середня ціна палива 19 липня

  • Бензин А-95 - 50,50 грн/літр;
  • бензин А-92 - 49,71 грн/літр;
  • дизпаливо – 56,20 грн/літр;
  • автогаз - 33,45 грн/літр.

Середня роздрібна ціна пального на АЗС 19 липня

За даними Консалтингової групи "А-95", з 15 по 18 липня на заправках деяких українських операторів впали ціни на ДП, пише enkorr. Таким чином, середня вартість цього виду пального знизилася на 55 копійок і становить 55,64 гривні за літр.

У мережах OKKO та WOG звичайне дизпаливо подешевшало на 1 гривню до 56,00 гривні за літр. На цей же товар преміальної якості ціна також впала на одну гривню та становить 57 гривень.

У мережі "БРСМ-Нафта" літр ДП коштує 54,59 гривні, за вихідні воно втратило у ціні 2,25 гривні. Від 0,35 до 1,5 гривні знизили ціни "Автотранс", "Олас", Mango, Prime та інші оператори.

Динаміка цін на пальне на АЗС


Маргарита Лепс, Апостроф





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