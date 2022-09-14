Американський стартап показав прототип унікального 3-колісного електрокара: фото та відео

Американський стартап Aptera Motors зробив прорив на ринку електромобілів та розвитку альтернативних джерел енергії - він створив прогресивний електрокар, якому не потрібна постійна підзарядка з системою Never Charge.

Про це повідомили в Geekon Media.

Стартапери Aptera Motors разом з компанією Elaphe Propulsion Technologies зі Словенії продемонстрували концепт-модель найпрогресивнішого електрокара сучасності з футуристичним триколісним дизайном та головною технологічною "родзинкою" - майже вічним зарядом.

Розробники поєднали надйомких акумуляторів і сонячних панелей на корпусі автомобіля, завдяки чому він може проїжджати 1600 кілометрів на одній зарядці з витратою 6,5 кВтг/100 км. Ця автономність практично у 4 рази економніша, ніж у лідера ринку електричних автомобілів - Tesla Model X. Систему назвали Never Charge.

За словами представника Aptera Motors, Never Charge здатна забезпечити до 65 км пробігу на день (середній показник користування автомобілем у великих містах). Тобто електрокар може проїжджати повний цикл необхідного шляху, а також заряджатися до вечора наступного дня без розеток і док-станцій на АЗС лише за допомогою сонячного світла.

Крім того, компанія Aptera впевнена, що їхні сонячні панелі здатні настільки забезпечити власників електрокара енергією, що її надлишок можна буде буквально продавати власникам стандартних електромобілів із класичною зарядкою. Однак система "вічного заряду" не буде доступна на всіх авто цієї нової моделі, вони будуть лише в спеціальному випуску, а в разі комерційного успіху електрокарів з Never Charge, технологія вже не буде лімітованою і буде застосовуватися для всіх електрокарів моделі.

Вартість такого автомобіля коливатиметься в межах від 36 тис. до 59 тис. доларів.