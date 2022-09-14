Американський стартап показав прототип унікального 3-колісного електрокара: фото та відео

Американський стартап Aptera Motors зробив прорив на ринку електромобілів та розвитку альтернативних джерел енергії - він створив прогресивний електрокар, якому не потрібна постійна підзарядка з системою Never Charge.

Про це повідомили в Geekon Media.

Стартапери Aptera Motors разом з компанією Elaphe Propulsion Technologies зі Словенії продемонстрували концепт-модель найпрогресивнішого електрокара сучасності з футуристичним триколісним дизайном та головною технологічною "родзинкою" - майже вічним зарядом.

Розробники поєднали надйомких акумуляторів і сонячних панелей на корпусі автомобіля, завдяки чому він може проїжджати 1600 кілометрів на одній зарядці з витратою 6,5 кВтг/100 км. Ця автономність практично у 4 рази економніша, ніж у лідера ринку електричних автомобілів - Tesla Model X. Систему назвали Never Charge.

За словами представника Aptera Motors, Never Charge здатна забезпечити до 65 км пробігу на день (середній показник користування автомобілем у великих містах). Тобто електрокар може проїжджати повний цикл необхідного шляху, а також заряджатися до вечора наступного дня без розеток і док-станцій на АЗС лише за допомогою сонячного світла.

Крім того, компанія Aptera впевнена, що їхні сонячні панелі здатні настільки забезпечити власників електрокара енергією, що її надлишок можна буде буквально продавати власникам стандартних електромобілів із класичною зарядкою. Однак система "вічного заряду" не буде доступна на всіх авто цієї нової моделі, вони будуть лише в спеціальному випуску, а в разі комерційного успіху електрокарів з Never Charge, технологія вже не буде лімітованою і буде застосовуватися для всіх електрокарів моделі.

Вартість такого автомобіля коливатиметься в межах від 36 тис. до 59 тис. доларів.


Ліза Бровко, Апостроф





Интересные новости
Названо 12 найбільш надійних позашляховиків усіх часівНазвано 12 найбільш надійних позашляховиків усіх часів
Українські водії почали скаржитися на погану якість дизеляУкраїнські водії почали скаржитися на погану якість дизеля
У Європі кліматичні активісти пошкодили сотні позашляховиківУ Європі кліматичні активісти пошкодили сотні позашляховиків
В Украине може з'явитися новый кроссовер Jeep AvengerВ Украине може з'явитися новый кроссовер Jeep Avenger
BMW показав на тизері BMW M2 нового поколінняBMW показав на тизері BMW M2 нового покоління
Блок рекламы


Похожие новости
В Італії презентували шикарний суперкар Pagani Utopia: фото та характеристикиВ Італії презентували шикарний суперкар Pagani Utopia: фото та характеристики
У центрі Києва "герой паркування" заблокував рух тролейбусів та поплатився: фотоУ центрі Києва "герой паркування" заблокував рух тролейбусів та поплатився: фото
Volkswagen перетворив електрокросовер на екстремального "звіра": фото і відеоVolkswagen перетворив електрокросовер на екстремального "звіра": фото і відео
Королівський гараж: фото авто, на яких їздила Єлизавета ІІКоролівський гараж: фото авто, на яких їздила Єлизавета ІІ
BMW показав на тизері BMW M2 нового поколінняBMW показав на тизері BMW M2 нового покоління
Укрзалізниця оголосила перехід на нові стандарти туалетів та сервісу в поїздах (фото)Укрзалізниця оголосила перехід на нові стандарти туалетів та сервісу в поїздах (фото)
Mercedes показав "вбивцю" Tesla Model S: проїде 660 км на одному зарядіMercedes показав "вбивцю" Tesla Model S: проїде 660 км на одному заряді
В Україні засвітився шикарний Rolls-Royce Ghost – коштує $500 млн: фотоВ Україні засвітився шикарний Rolls-Royce Ghost – коштує $500 млн: фото
У Києві сталася "фруктова" ДТП з переворотом: опубліковано фотоУ Києві сталася "фруктова" ДТП з переворотом: опубліковано фото
1200 "конячок" і швидкість 320 км/год: Maserati показала свій найпотужніший електрокар, фото та відео1200 "конячок" і швидкість 320 км/год: Maserati показала свій найпотужніший електрокар, фото та відео
Последние новости
Подгружаем последние новости