У Японії тестують Toyota Prius нового покоління

Компанія Toyota планує в кінці 2022 року офіційно представити нове покоління свого культового гібридного автомобіля Toyota Prius. Фотошпигуни вже помітили цю новинку під час дорожніх тестів у Японії.

У Японії тестують Toyota Prius нового покоління

Це буде вже п'яте покоління Toyota Prius, який є лідером із продажу в сегменті автомобілів з гібридною силовою установкою. Новий Prius отримає серйозні зміни у дизайні.

На жаль, шпигунські фотографії дуже поганої якості. До того ж, новий Prius тестують у сильному камуфляжі. Проте відомо, що Prius п'ятого покоління матиме сучасний дизайн відповідно до нової філософії дизайну компанії Toyota. Буде також покращено аеродинаміку.

У Японії тестують Toyota Prius нового покоління

Але найголовніше в тому, що Toyota Prius п'ятого покоління в технічному плані дуже відрізняється від моделі четвертого покоління. Цю новинку збудували на платформі TNGA, як і всі інші нові моделі компанії Toyota. Це означає, що покупцям пропонуватимуть версії з "м'якою" гібридною силовою установкою (HEV) та повноцінною гібридною силовою установкою (PHEV). Надалі можливо з'явиться версія на водні.

Toyota почне випускати Toyota Prius нового покоління у Японії у грудні 2022 року. У Європі цей гібридний автомобіль з'явиться у 2023 році. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

У Японії тестують Toyota Prius нового покоління

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кросовер Toyota C-HR отримав дві нові версії.


Максимов Віталій, Тудей





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