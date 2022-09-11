Затори з фур на українсько-польському кордоні почали розсмоктуватися – посол України у Польщі

Блокада страйкуючими польськими перевізниками кордону з Україною припинено, інформує ZN.ua.

Затори з фур на українсько-польському кордоні почали розсмоктуватися – посол України у Польщі
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Страйкуючі польські перевізники припинили блокаду українсько-польського кордону. Про це у Фейсбуці повідомив посол України у Польщі Василь Зварич, який у суботу побував на пунктах пропуску "Дорогуськ-Ягодин" та "Зосин-Устилуг".

“Сьогодні разом із в. о. генерального консула України у Любліні Артемом Валахом та першим секретарем з прикордонних питань посольства Андрієм Загорським відвідав пункти пропуску у Дорогуську та Зосині, щоб особисто переконатися у реалізації домовленостей, досягнутих на високому рівні між Україною та Польщею щодо врегулювання кризової ситуації на кордоні”, — пише глава. українського диппредставництва у Польщі.

“За результатами побаченого та почутого у розмовах з польськими комендантами цих пунктів пропуску, а також керівництвом Луцького прикордонного загону можу констатувати:

Дорогуськ: протест польських перевізників припинено, рух на польській ділянці пункту пропуску відновлено.

Польські служби у посиленому режимі оформлюють вантажні автомобілі на в'їзд та виїзд з/до Польщі. Працюють усі смуги руху. Згідно з відповідним двостороннім меморандумом, на сьогодні мінімальний показник становить 300 авто за зміну (12 год). Працюємо над тим, щоби ці ліміти максимально збільшити. Але за фактом і так оформлятимуть більше вантажівок”, — пише Зварич.

За його словами, єдине прохання від польської сторони: щоб українські перевізники подбали про належну підготовку супровідної документації на вантаж та наявність у водіїв повного комплекту необхідних для виїзду за кордон документів.

Посол також зазначив, що порожні вантажні транспортні засоби, які прямують з України до Польщі, силами українських прикордонників та нацполіції прямують на пункт пропуску Устилуг-Зосін, де з 7.00 ранку 9 вересня їх почали оформляти на виїзд з України. Це дозволить розвантажити черги у пунктах пропуску з української сторони.

“Важливо, що є взаємна політична воля та бажання вирішувати проблему разом. Працюємо спільно далі, щоби черги на кордоні ставали все менше”, — зазначив посол.

Нагадаємо, внаслідок блокади страйкуючими польськими перевізниками прикордонних переходів з Україною на них накопичувалися сотні і навіть тисячі фур.

Зокрема через страйк перевізників з польського боку на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" черга на в'їзд в Україну розтяглася на 58 кілометрів.

Нагадаємо також, що 9 вересня до Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Проблема заторів на прикордонних переходах також обговорювалася.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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