На Volkswagen ID. Buzz утворилася багатомісячна черга

Компанія Volkswagen вже отримала понад 20 000 замовлень на свій новий електричний мінівен Volkswagen ID. Buzz. Він у стандартній пасажирській комплектації коштує від 64 581 євро, а в кузові фургон – від 54 430 євро, без урахування пільг.

На Volkswagen ID. Buzz утворилася багатомісячна черга

Серійне виробництво Volkswagen ID. Buzz розпочалося влітку 2022 року на заводі компанії Volkswagen у Ганновері, Німеччина. У 2022 році німецький автогігант планує випустити 15 000 мінівенів ID. Buzz. Поступово виробничі потужності збільшать до 130 000 мінівенів ID. Buzz на рік.

Електромобіль Volkswagen ID. Buzz - це ідейний спадкоємець легендарного T1. Він є першим мінівеном, побудованим на платформі MEB. Його довжина складає 4712 мм, ширина – 1985 мм, висота – 1937 мм, а колісна база – 2988 мм. Об'єм вантажних відсіків – 1121 літр у пасажирської версії та 3,9 кубометра – у комерційної версії.

На Volkswagen ID. Buzz утворилася багатомісячна черга

Силова установка складається з одного електромотора потужністю 204 к.с. і 340 Нм крутного моменту, і літій-іонної батареї на 77 кВт. Який запас ходу у цього мінівену – нам поки що не відомо. У джерелах цієї інформації чомусь немає. Максимальна швидкість сягає 145 км/год.

Надалі покупцям запропонують версії з двома електромоторами та більш ємною батареєю. Подробиць про них ще немає.

На Volkswagen ID. Buzz утворилася багатомісячна черга

У ID. Buzz між передніми сидіннями є центральна подушка безпеки. Задній диван зсувається на 150 мм. Комерційна версія вміщує 3 особи. Вантажний відсік розрахований на два європіддони.

На Volkswagen ID. Buzz утворилася багатомісячна черга

Раніше стало відомо, що Volkswagen створює бюджетний кросовер на базі хетчбека ID 3.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Укравтодор оцінив збитки для мережі автодоріг УкраїниУкравтодор оцінив збитки для мережі автодоріг України
З українського порту не змогло вийти судно із зерном для ЕфіопіїЗ українського порту не змогло вийти судно із зерном для Ефіопії
Більшість українських АЗС продовжують завищувати ціниБільшість українських АЗС продовжують завищувати ціни
Kia у 2023 році зніме з конвеєра спортивний седан StingerKia у 2023 році зніме з конвеєра спортивний седан Stinger
Експерт порадив українським водіям оновити запаси паливаЕксперт порадив українським водіям оновити запаси палива
Блок рекламы


Похожие новости
Volkswagen створює бюджетний кросовер на базі ID 3Volkswagen створює бюджетний кросовер на базі ID 3
У Європі тестують новий Volkswagen PassatУ Європі тестують новий Volkswagen Passat
Volkswagen Passat стане гібридним універсаломVolkswagen Passat стане гібридним універсалом
Volkswagen T-Cross отримав нову спеціальну версіюVolkswagen T-Cross отримав нову спеціальну версію
Дефіцит газу: Volkswagen розглядає можливість перенесення виробництва з НімеччиниДефіцит газу: Volkswagen розглядає можливість перенесення виробництва з Німеччини
Volkswagen зніме з конвеєра седан VW ArteonVolkswagen зніме з конвеєра седан VW Arteon
Volkswagen перетворив електрокросовер на екстремального "звіра": фото і відеоVolkswagen перетворив електрокросовер на екстремального "звіра": фото і відео
Volkswagen представив концепт нового кросовераVolkswagen представив концепт нового кросовера
Через страйк у Польщі черга вантажівок на в’їзд в Україну розтягнулась на 58 кілометрівЧерез страйк у Польщі черга вантажівок на в’їзд в Україну розтягнулась на 58 кілометрів
У Німеччині помітили оновлений Volkswagen TharuУ Німеччині помітили оновлений Volkswagen Tharu
Последние новости
Подгружаем последние новости