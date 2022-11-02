На Volkswagen ID. Buzz утворилася багатомісячна черга

Компанія Volkswagen вже отримала понад 20 000 замовлень на свій новий електричний мінівен Volkswagen ID. Buzz. Він у стандартній пасажирській комплектації коштує від 64 581 євро, а в кузові фургон – від 54 430 євро, без урахування пільг.

Серійне виробництво Volkswagen ID. Buzz розпочалося влітку 2022 року на заводі компанії Volkswagen у Ганновері, Німеччина. У 2022 році німецький автогігант планує випустити 15 000 мінівенів ID. Buzz. Поступово виробничі потужності збільшать до 130 000 мінівенів ID. Buzz на рік.

Електромобіль Volkswagen ID. Buzz - це ідейний спадкоємець легендарного T1. Він є першим мінівеном, побудованим на платформі MEB. Його довжина складає 4712 мм, ширина – 1985 мм, висота – 1937 мм, а колісна база – 2988 мм. Об'єм вантажних відсіків – 1121 літр у пасажирської версії та 3,9 кубометра – у комерційної версії.

Силова установка складається з одного електромотора потужністю 204 к.с. і 340 Нм крутного моменту, і літій-іонної батареї на 77 кВт. Який запас ходу у цього мінівену – нам поки що не відомо. У джерелах цієї інформації чомусь немає. Максимальна швидкість сягає 145 км/год.

Надалі покупцям запропонують версії з двома електромоторами та більш ємною батареєю. Подробиць про них ще немає.

У ID. Buzz між передніми сидіннями є центральна подушка безпеки. Задній диван зсувається на 150 мм. Комерційна версія вміщує 3 особи. Вантажний відсік розрахований на два європіддони.

Раніше стало відомо, що Volkswagen створює бюджетний кросовер на базі хетчбека ID 3.