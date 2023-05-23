Волонтеру дали 6 років в'язниці за продаж “гуманітарних“ автомобілів

У Вінницькій області суд визнав директора благодійного фонду винним у продажу автомобілів, ввезених до України як гуманітарну допомогу для ЗСУ, і засудив його до 6 років позбавлення волі. Прокуратура оскаржить це рішення суду, вважаючи його надто суворим, повідомив Офіс генпрокурора.

Прокуратора в суді довела, що директор благодійного фонду (мешканець міста Хмільник) та два його спільники продавали автомобілі, ввезені в Україну як гуманітарну допомогу для ЗСУ (без сплати митних та податкових платежів), і отримували прибуток. За даними народного депутата Мар'яна Заблоцького, йдеться про Олександра Дорогана.

Суд дійшов висновку, що вина фігуранта повністю доведена та засудив його за злочин, передбачений ч. 3 ст. 201-2 КК України, до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Яке покарання двом іншим фігурантам – не уточнюється.

Тим часом, прокуратура в суді просила для фігуранта інше покарання – штраф. Таке прохання було зроблено на підставі того, що обвинувачений вину повністю визнав і допомагав досудовому слідству. Проте суд чомусь це прохання прокуратури не задовольнив.

Прокуратура вважає покарання надто суворим, і тому оскаржуватиме рішення суду першої інстанції.

Мар'ян Заблоцький вважає, що таке суворе рішення суду може принаймні припинити постачання всіх автомобілів від волонтерів на фронт. Волонтери просто боятимуться, що і щодо них можуть відкрити кримінальні провадження.

Заблоцький вважає, що правоохоронці, видаючи себе за військовослужбовців ЗСУ, провокують волонтерів на порушення формальних процедур ввезення автомобілів. За його словами, правоохоронці пропонують донорські внески готівкою, просять переуступити вже ввезені автомобілі, оскільки вони нібито їм дуже потрібні негайно.

За даними Заблоцького, станом на лютий 2023 року правоохоронці у рамках відкритих кримінальних проваджень щодо волонтерів заарештували 138 транспортних засобів. І їх досі не передали до ЗСУ.

Що ж до Олександра Дорогана, то прокурори зараз пишуть апеляційну скаргу, щоб йому покарання було менш суворим. Якого рішення прийде апеляційний суд – поки що сказати складно.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині суд засудив волонтера за продаж "гуманітарних" автомобілів до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки і без конфіскації майна.