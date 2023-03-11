ТОП-15 найпопулярніших б/в кросоверів в Україні

Кросовери залишаються найпопулярнішим класом авто в Україні. Вони домінують у сегменті нових авто, а серед машин з пробігом їхня частка зростає і вже досягла 24%. За лютий українці придбали 18,5 тис. кросоверів із пробігом. У Auto.ria назвали найпопулярніші авто цього класу.

Найбільшим попитом користуються японські та німецькі кросовери з пробігом. У лютому українці найчастіше обирали позашляхові Nissan (1860 авто), Toyota (1544), Volkswagen (1353) та BMW (1350).

Серед моделей лідерство зберігає BMW X5 (795 автомобілів). Друге місце – у Mitsubishi Outlander (647 шт.), А третє – у Hyundai Tucson (629). Замикають ТОП-5 Nissan Qashqai (597 шт.) та Toyota RAV4 (563).

Найпопулярніші кросовери з пробігом в Україні: