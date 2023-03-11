2023-03-11
ТОП-15 найпопулярніших б/в кросоверів в Україні
Кросовери залишаються найпопулярнішим класом авто в Україні. Вони домінують у сегменті нових авто, а серед машин з пробігом їхня частка зростає і вже досягла 24%. За лютий українці придбали 18,5 тис. кросоверів із пробігом. У Auto.ria назвали найпопулярніші авто цього класу.
Найбільшим попитом користуються японські та німецькі кросовери з пробігом. У лютому українці найчастіше обирали позашляхові Nissan (1860 авто), Toyota (1544), Volkswagen (1353) та BMW (1350).
Серед моделей лідерство зберігає BMW X5 (795 автомобілів). Друге місце – у Mitsubishi Outlander (647 шт.), А третє – у Hyundai Tucson (629). Замикають ТОП-5 Nissan Qashqai (597 шт.) та Toyota RAV4 (563).
Найпопулярніші кросовери з пробігом в Україні:
- BMW X5 – 795 авто (середня ціна $14 900)
- Mitsubishi Outlander – 647 ($8700)
- Hyundai Tucson – 629 ($8500)
- Nissan Qashqai – 597 ($8600)
- Toyota RAV4 – 563 ($9500)
- Volkswagen Tiguan – 540 ($22 500)
- Volkswagen Touareg – 510 ($21 000)
- Hyundai Santa Fe – 463 ($9700)
- Nissan Rogue – 460 ($16 100)
- Kia Sportage – 421 ($12 600)
- Audi Q7 – 397 ($42 900)
- Honda CR-V – 383 ($10 700)
- Toyota Land Cruiser Prado – 364 ($16 000)
- Mazda CX-5 – 363 ($21 900)
- Audi Q5 – 358 ($18 100)