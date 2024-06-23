Партизани влаштували диверсію на російській залізниці

Партизанський рух АТЕШ провів диверсію на залізниці Ростов-на-Дону – Маріуполь.

Про це повідомили на сторінці партизанського руху, інформує Апостроф.

"АТЕШ провів диверсію в Ростові-на-Дону Наш агент спалив релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону – Маріуполь. Координати: 47.14539, 39.34108", - йдеться у повідомленні.

Партизани зазначають, що ця залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил і техніки між різними частинами Південного військового округу РФ та відкриває доступ до морського шляху.

"Диверсії такого роду не дозволяють окупантам розслабитися, нагадуючи, що вони повинні відповідати за свої дії, навіть на території РФ", - резюмують в АТЕШ.


Вікторія Рубан, Апостроф





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