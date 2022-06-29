"Слава партизанам!": нова масштабна аварія сталася на залізниці в росії, перші подробиці

"Слава партизанам!": нова масштабна аварія сталася на залізниці в росії, перші подробиці

У росії сталася друга масштабна аварія на залізниці за тиждень.

Цього разу в Амурській області рф 19 вантажних вагонів зійшли з рейок на перегоні Сгибєєво — Велика Омутна і блокують подальші вантажоперевезення.

Відомо, що 8 з 19 вагонів, що перевозили вантаж, перекинулися на бік. В результаті сходу порушений габарит сусіднього шляху. Рух поїздів по ділянці тимчасово призупинено. За попередньою інформацією, постраждалих в результаті інциденту немає.

Український активіст і боєць ЗСУ Євген Карась у своєму Telegram-каналі розмістив фото з місця події.

"Амурська область. Транссибірська магістраль. Більше десяти вагонів засумували і заблокували рух поїздів русні. Слава партизанам!", - підписав кадр Карась.

Українці в коментарях до публікації радіють невдачі країни-агресора і жартують:

"Амурська Народна Республіка?))";

"Вони відмовилися рухатися далі "через відсутність соціальних гарантій";

"Сумні вагони, і задоволені українці".

Раніше в Псковській області росії 25 червня зійшов з рейок вантажний потяг. За даними місцевих ЗМІ, у складі були вагони з вибуховими матеріалами.


Тарас Галушко, politeka.net





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