В «Укрзалізниці» розповіли, що буде з цінами на квитки цього року

Принципова позиція української влади – не підвищувати вартість залізничних квитків, інформує ZN.ua.

В «Укрзалізниці» розповіли, що буде з цінами на квитки цього року
© Укрзалізниця / Facebook

Вартість пасажирських перевезень найближчим часом не зміниться. Про це заявив Олександр Камишин, голова правління Укрзалізниці (УЗ), повідомляє НВ Бізнес.

«Це принципова позиція влади. Ми цю позицію підтримуємо», - сказав Камишин.

За його словами, для пасажирів УЗ подорожувати під час війни стало важче. У тому числі через те, що закрито авіаперевезення, ускладнено автобусні перевезення.

«Ми більше за звичайне підняли тарифи на вантажні перевезення, саме тому, щоб не допустити піднесення тарифів на пасажирські перевезення», — додав голова правління УЗ.


Олена Середа, ZN.ua





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