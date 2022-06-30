2022-06-30
В «Укрзалізниці» розповіли, що буде з цінами на квитки цього року
Принципова позиція української влади – не підвищувати вартість залізничних квитків, інформує
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Вартість пасажирських перевезень найближчим часом не зміниться. Про це заявив Олександр Камишин, голова правління Укрзалізниці (УЗ),
«Це принципова позиція влади. Ми цю позицію підтримуємо», - сказав Камишин.
За його словами, для пасажирів УЗ подорожувати під час війни стало важче. У тому числі через те, що закрито авіаперевезення, ускладнено автобусні перевезення.
«Ми більше за звичайне підняли тарифи на вантажні перевезення, саме тому, щоб не допустити піднесення тарифів на пасажирські перевезення», — додав голова правління УЗ.
Олена Середа, ZN.ua