В «Укрзалізниці» розповіли, що буде з цінами на квитки цього року

Вартість пасажирських перевезень найближчим часом не зміниться. Про це заявив Олександр Камишин, голова правління Укрзалізниці (УЗ), повідомляє НВ Бізнес.

«Це принципова позиція влади. Ми цю позицію підтримуємо», - сказав Камишин.

За його словами, для пасажирів УЗ подорожувати під час війни стало важче. У тому числі через те, що закрито авіаперевезення, ускладнено автобусні перевезення.

«Ми більше за звичайне підняли тарифи на вантажні перевезення, саме тому, щоб не допустити піднесення тарифів на пасажирські перевезення», — додав голова правління УЗ.