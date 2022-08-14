Українські дипломати влаштували ДТП у центрі Відня. МЗС обіцяє покарати винних після розслідування

Німецьке видання повідомляє, що українці були у нетверезому стані, інформує ZN.ua.

Українські дипломати влаштували ДТП у центрі Відня. МЗС обіцяє покарати винних після розслідування
© pixabay/free-photos

У центрі Відня у п'ятницю вранці сталася аварія за участю високопосадовців з України. Як повідомляє видання Kronen Zeitung, автомобіль з українцями врізався в інше авто, в якому перебували пасажири-німці, після чого витівники аварії намагалися втекти з місця ДТП.

Офіцерам вдалося наздогнати та зупинити авто, в якому перебували троє осіб, які згодом виявилися українськими дипломатами, повідомляє видання.

У той час як пасажир відмовився від тесту на алкоголь, у ймовірного водія (за словами постраждалих в аварії, вони помінялися місцями після аварії) намірили понад 2 проміле. Якщо посольство України у Відні не зніме дипломатичну недоторканність із підозрюваних за власним бажанням, п'яне буйство залишиться юридично безкарним, - кажуть журналісти.

Спікер МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що подробиці ДТП наразі з'ясовуються.

"Міністерство закордонних справ України з'ясовує всі обставини дорожньо-транспортної події, яка сталася в Австрії за участю автомобіля українського військового аташе. Українське посольство взаємодіє з австрійською поліцією та учасниками ДТП", – зазначив Ніколенко.

Він додав, що рішення про подальші кроки щодо учасника ДТП буде ухвалено за підсумками розслідування.

За матеріалами: Kronen Zeitung /

Оксана Лебедина, ZN.ua





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