5-зірковий готель на рейках: як виглядають зсередини VIP-вагони "Укрзалізниці"
Під час війни не працюють аеропорти, не літають літаки, і саме поїздами в Україну прибувають важливі гості. Для таких випадків "Укрзалізниця", яка нещодавно продемонструвала 35 нових потужних генераторів, які забезпечать надійну роботу найбільших вокзалів країни, мають VIP-вагони, справжні 5-зіркові готелі на рейках.
Про них розповідається у сюжеті ТСН, інформує
У таких вагонах є кухня та службове купе для персоналу, окреме купе для охорони. Він також обладнаний переговорною кімнатою. Є простора спальня та душ.
За словами провідників, офіційні особи, які подорожують такими вагонами завжди бувають дуже вражені рівнем зручності.
При цьому салони-вагони "Укрзалізниця" отримала у спадок від Радянського Союзу. Апартаменти на рейках доступні для тих, хто готовий заплатити 20 тисяч гривень за весь вагон в один бік у напрямку Київ-Львів.