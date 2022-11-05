5-зірковий готель на рейках: як виглядають зсередини VIP-вагони "Укрзалізниці"

Під час війни не працюють аеропорти, не літають літаки, і саме поїздами в Україну прибувають важливі гості. Для таких випадків "Укрзалізниця", яка нещодавно продемонструвала 35 нових потужних генераторів, які забезпечать надійну роботу найбільших вокзалів країни, мають VIP-вагони, справжні 5-зіркові готелі на рейках.

Про них розповідається у сюжеті ТСН, інформує Апостроф.

У таких вагонах є кухня та службове купе для персоналу, окреме купе для охорони. Він також обладнаний переговорною кімнатою. Є простора спальня та душ.

За словами провідників, офіційні особи, які подорожують такими вагонами завжди бувають дуже вражені рівнем зручності.


При цьому салони-вагони "Укрзалізниця" отримала у спадок від Радянського Союзу. Апартаменти на рейках доступні для тих, хто готовий заплатити 20 тисяч гривень за весь вагон в один бік у напрямку Київ-Львів.


Олена Руденко, Апостроф





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