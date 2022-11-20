В Україні з`явилися нові дорожні знаки: що вони означають та як виглядають

В Україні почали діяти нові правила дорожнього руху. З листопада з’явилася жовто-червона розмітка та нові дорожні знаки.

Про це повідомили у МВС України, передає iTV.

Зміни здебільшого зумовлені необхідністю приведення положень ПДР у відповідність до національних стандартів України, а саме — ДСТУ 4100:2021 та ДСТУ 2587:2021, які розроблені з урахуванням вимог Конвенції про дорожні знаки та сигнали.

Нові дорожні знаки

З’явилися нові дорожні знаки — житлова зона, пішохідна доріжка, початок населеного пункту і його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборона руху транспортних засобів, автозаправні/електрозарядні станції, місце для зарядки електромобілів, платна дорога та її кінець, острівець безпеки, діагональний пішохідний перехід та інші.

Запроваджують жовто-червону розмітку

До чинної вертикальної розмітки додається нова – жовто-червона, розповіли в МВС.

Вводиться розмітка для:

  • позначення засобу для заспокоєння руху;
  • виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв’язки;
  • перед виходами з території шкіл;
  • для позначення місця концентрації ДТП;
  • для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.

Варто відзначити, що у правилах дорожнього руху змінили вимоги щодо крайової дорожньої розмітки, де крайовою є лише розмітка 1.2. Проте відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг залишається тою, що і була.

Саме КУпАП зміни не торкнулись, тож відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг залишається тою, що і була.

Зміни пов’язані з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору, а саме:

  • нове визначення велосипедної доріжки;
  • поняття велосипедної смуги й велосипедного переїзду;
  • вказані права та обов’язки велосипедистів та детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху;
  • регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.

Щодо велосипедистів, то адміністративна відповідальність для них також залишається незмінною, а саме за ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин) КУпАП.





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