Для японського авто-безпілотника розробили очі: як виглядають і для чого потрібні

Інженери з Токійського університету розробили роботизовані очі для безпілотних автомобілів, які можуть контактувати з пішоходами, інформує Апостроф .

Про це повідомили Autogeek.

Під керівництвом Такео Ігарасі (Takeo Igarashi) інженери створили рухливі очі для автономних авто, щоб вони могли поглядом показувати пішоходу готовність їх пропустити. Цю технологію презентували на конференції AutomotiveUI 2022.

Інженери закріпили на бампері гольф-кару пару великих "очей", які можуть дивитися прямо, праворуч і ліворуч. Також вони використали 360-градусну камеру й записали відео, у яких пішохід переходить дорогу перед "безпілотним" автомобілем (насправді він керувався вручну).

У двох відео автомобіль без очей збирався чи не збирався пропустити людину. У наступних двох автомобіль уже з очима створив такі ж ситуації. Далі технологію випробували у віртуальній реальності з 18-ма добровольцями, яким показували відео й просили подати команду на зупинку, якщо їм здавалося, що авто не збирається їх пропускати, або нічого не робити, якщо вони вважали, що авто пропустить їх.

У результаті виявилося, що наміри авто без очей учасники неправильно розуміли у 50,56% випадків, з очима – лише у 29,44%, тобто штучні очі змогли вдвічі знизити імовірність ДТП.