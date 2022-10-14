4 причини, навіщо потрібні чорні точки на склі автомобілів

Деякі автомобілі мають маленькі точки та візерунчасту смужку шириною до 3 см у вигляді тонкої суцільної лінії по краях лобового скла – фрити. Вони мають кілька функцій.

По-перше, фрити, крапельки керамічної фарби, які зазнали термічної обробки, призначені для того, щоб не було видно клею та патьоків, адже герметик при монтажі скла розподіляється нерівномірно. Звичайно, це не найголовніша функція фритів, але її не можна залишити без уваги.

По-друге, керамічна фарба, яка використовується для фритів, допомагає краще фіксувати скло в рамі. А без фритів з фіксацією можуть бути проблеми. Особливо через деякий час після початку експлуатації автомобіля.

По-третє, фрити знижують ризик потрапити у ДТП. Як це можливо? Дуже просто, вони не дають засліпнути водію через сонце. Іноді водії через сонячне проміння буквально на мить втрачають контроль над автомобілем, і це призводить до дуже важких наслідків.

По-четверте, і це на наш погляд найголовніше, фрити захищають від ультрафіолетових променів поліуретановий клей-герметик, за допомогою якого скло кріпиться до кузова. Справа в тому, що ультрафіолетові промені швидко приводять у непридатність герметик. В результаті слабшає кріплення лобового скла з усіма негативними наслідками.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, законний чи ні в Україні штраф за тріщину на лобовому склі автомобіля.