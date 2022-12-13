Названо автомобілі з мінімальною кількістю виробничого браку

У Франції оприлюднили рейтинг Cote d'amour des constructeurs 2022, де визначаються автомобілі з мінімальною кількістю виробничого браку. Перше місце посіла компанія Volvo, яка набрала 8,28 бала.

Названо автомобілі з мінімальною кількістю виробничого браку

Експерти опитали 368 автомобільних дилерів. Вони розповіли про кількість післяпродажних повернень через виробничий брак. Середній бал склав 5,86 із 10.

Перше місце у Volvo (8,28 балів). На другому місці опинилася компанія Suzuki (8,15 балів). До речі, Suzuki у 2021 році в аналогічному рейтингу посіла перше місце. Тобто показники надійності цього автовиробника стабільні.

На третьому місці знаходиться компанія Toyota. У неї показник кількості післяпродажних повернень через заводський брак становив 7,9 балів. На четвертому місці компанія Honda (7,67 балів), а на п'ятому – Mini (7,48 балів).

Названо автомобілі з мінімальною кількістю виробничого браку

До десятки автомобільних брендів із мінімальним показником кількості післяпродажних повернень через виробничий брак за версією французів також увійшли BMW (7,32 бала), Mitsubishi (7,13 балів), Dacia (6,69 балів), Mercedes-Benz (6, 44 бали) та Renault (6,44 бали).

Внизу цього рейтингу опинилася британська компанія Jaguar Land Rover. У неї показник кількості післяпродажних повернень через виробничий брак склав 1,86 балів.

Нагадаємо, раніше експерти назвали 5 кросоверів, які можна купувати навіть із великим пробігом.


Максимов Віталій, Тудей





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