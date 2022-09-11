Автогаз дорожчає: як зросли ціни і чого чекати наступного тижня

За підрахунками експертів, середня оптова ціна на автогаз за підсумками тижня, що завершується, досягла 41 780 грн/т. Минулого тижня вартість була нижчою на 1750 грн. Наразі діапазон цін залежно від регіону знаходиться в межах 38 000–44 000 грн/т, пише enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Уточнюється, що найвищі ціни зафіксовані у центральних та північних регіонах – на рівні 45 000 та 43 000 грн відповідно.

Експерти зазначають, що протягом тижня вартість зростала майже щодня. Зокрема, 9 вересня на аукціоні "Укргазвидобування" ресурс реалізували загалом по 43 000 грн/т. На торгах продали близько 2000 тонн автогазу.

При цьому ринок очікує на подальше зростання цін. У свою чергу драйвером цін є прогнози щодо повернення акцизного податку. Ще одна причина – ринок очікує збільшення попиту за рахунок індустріального споживання восени, у тому числі початку роботи зерносушарок. І третя причина – на середню ціну впливає відтік із ринку дрібних продавців, які декларували найнижчі ціни.

"Деякі трейдери відмовилися від самостійного постачання та перейшли на закупівлю на внутрішньому ринку. Це також створило додатковий попит на газ", – зазначив співрозмовник видання.

Втім, фактори, що стримують, для зростання цін теж є. Як розповідає власник компанії-імпортера, на ринку є багато ресурсу. Плюс, всупереч очікуванням, продаж у серпні та вересні не зріс. Хоча значного профіциту не спостерігається.