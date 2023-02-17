У Китаї розробили дуже дешевий електромобіль Jiangnan U2

Китайська компанія Jiangnan Automobile офіційно презентувала свій новий електромобіль Jiangnan U2. Очікується, що це буде один із найбільш дешевих електрокарів у своєму сегменті автомобільного ринку.

У Китаї розробили дуже дешевий електромобіль Jiangnan U2

Jiangnan Automobile раніше випускала Suzuki Alto. Це був один з найдешевших автомобілів у Китаї. Suzuki Alto другого покоління був досить популярним у 1980-х роках.

Зовні Jiangnan U2 чимось схожий на автомобіль Jiangnan TT, який випускали з 2001 по 2010 рік. Його збудували на базі Suzuki Alto другого покоління (1984-1988). Тобто практично U2 можна вважати свого роду спадкоємцем Alto. Його дизайн виконаний у ретро-стилі. До речі, спереду цей електрокар трохи нагадує электричний хетчбек Honda e, який також побудований у ретро-стилі.

Довжина Jiangnan U2 складає 3840 мм, ширина – 1742 мм, висота – 1545 мм, а колісна база – 2521 мм. Тобто за своїми розмірами він належить до міських автомобілів. На фотографіях ми бачимо, що у цього електромобіля тканинна оббивка і дисплей інформаційно-розважальної системи, який окремо стоїть на центральній консолі. Загалом салон досить простий, без жодних надмірностей.

У Китаї розробили дуже дешевий електромобіль Jiangnan U2

Покупцям цей електрокар запропонують у кількох варіантах, залежно від силової установки та ємності літій-залізо-фосватної батареї. Так, стандартним буде варіант з електромотором потужністю 74 к.с. і 120 Нм крутного моменту. Буде також версія з електромотором потужністю 107 к.с. і 160 Нм крутного моменту.

У Китаї розробили дуже дешевий електромобіль Jiangnan U2

Запас ходу – 305 км та 406 км, залежно від батареї. Але врахуйте, що це дані щодо китайських тестів. У Європі та США підхід до визначення запасу ходу у електромобілів суворіший. Тому запас ходу у Jiangnan U2 може бути насправді меншим.

Коли компанія Jiangnan Automobile почне продавати Jiangnan U2 - ще не відомо. Не виключено, що у продажу він з'явиться вже цього 2023 року. Скільки він коштуватиме – ще також не повідомлялося. Ми припускаємо, що це буде один із найбільш дешевих електромобілів у світі у своєму сегменті. Чому? Тому що компанія Jiangnan Automobile завжди випускала бюджетні машини.

У Китаї розробили дуже дешевий електромобіль Jiangnan U2

Нагадаємо, раніше стало відомо, що китайська компанія Geely почала продавати міський електрокар, який коштує лише від 5 880 доларів (така ціна у стандартній комплектації).


Максимов Віталій, Тудей





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