Українські дипломати влаштували п'яну ДТП в Австрії, в МЗС відреагували: "Статус не дає права..."

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили участь українських дипломатів у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) у столиці Австрії у Відні.

Про це повідомив у Facebook прес-секретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, ДТП у Відні сталася за участю автомобіля українського військового аташе. При цьому посольство України в Австрії взаємодіє з австрійською поліцією та учасниками події.

"Позиція МЗС України чітка: дипломатичний статус не дає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху і наражати на інші небезпеки", - написав Ніколенко.

Прес-секретар МЗС України додав, що рішення щодо учасника ДТП буде ухвалено за підсумками розслідування.