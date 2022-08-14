Українські дипломати влаштували п'яну ДТП в Австрії, в МЗС відреагували: "Статус не дає права..."

Українські дипломати влаштували п'яну ДТП в Австрії, в МЗС відреагували: "Статус не дає права..."

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили участь українських дипломатів у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) у столиці Австрії у Відні.

Про це повідомив у Facebook прес-секретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, ДТП у Відні сталася за участю автомобіля українського військового аташе. При цьому посольство України в Австрії взаємодіє з австрійською поліцією та учасниками події.

"Позиція МЗС України чітка: дипломатичний статус не дає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху і наражати на інші небезпеки", - написав Ніколенко.

Прес-секретар МЗС України додав, що рішення щодо учасника ДТП буде ухвалено за підсумками розслідування.

Раніше австрійське видання Kronen Zeitung повідомило , що три українські дипломати влаштували п'яну ДТП у центрі Відня. Вони були затримані поліцією після погоні центром міста за їзду нетверезими та зіткнення з машиною, в якій їхали четверо німецьких відпускників.


Алексей Ионов, politeka.net





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