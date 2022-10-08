Масштабна НП у Німеччині, зупинилися потяги: підозрюють диверсію

На півночі Німеччини 8 жовтня рух потягів Deutsche Bahn далекого прямування був паралізований протягом трьох годин через проблеми з диспетчерськими комунікаціями.

Про це повідомляє Spiegel.

Через інциденти змушені були зупинитися потяги типів ICE, IC та EC, у Нижній Саксонії та Бремені стали також регіональні поїзди. Протягом кількох годин мережу полагодили, але залізниця попередила, що протягом дня ще можуть виникати технічні збої.

У силових колах повідомлялося, що раніше невідомі перерізали лінію передачі в кабельному каналі біля Берлін-Каров, яка має вирішальне значення для мережі зв'язку. За словами слідчого, аналогічний акт саботажу був також виявлений у кабельному каналі неподалік Дортмунда незадовго до повної відмови. Наразі з'ясовується, чи пов'язані ці дві дії.

Для цілеспрямованої диверсійної акції, за словами чиновників, які беруть участь у розслідуванні, потрібна інформація про залізничну мережу та про те, як її можна паралізувати.

Речниця компанії Deutsche Bahn повідомила, що причиною стало фізичне пошкодження кабелів, які критично важливі для руху потягів, та що відповідні органи почали розслідування.