Абонементи на безлімітні поїздки за пасажирів Укрхзалізниці: скільки коштують, і як їх придбати

Компанія Укрзалізниця запровадила абонементи на безлімітні поїздки для своїх пасажирів. З таким абонементом пасажир може їздити обраним маршрутом необмежену кількість разів.

Укрзалізниця запровадила безлімітні поїздки для своїх пасажирів: як придбати абонементи

Про це головний перевізник країни повідомив у своєму Facebook.

Завдяки запровадженим абонементам, пасажирам Укрзалізниці, яким доводиться часто їздити одним і тим самим маршрутом, тепер не доведеться щоденно купувати квитки. Досить буде лише один раз на місяць оплатити вартість абонемента. Він розрахований на 30 днів. До того ж, громадянам, яким доводиться щодня діставатись на роботу і з роботи електричкою, це ще й значно зекономить кошти.

"Вартість абонемента стартує від 200 грн і залежить від конкретного маршруту, обраного пасажиром. З абонементом пасажир отримує безлімітну кількість поїздок приміськими рейсами за обраним маршрутом протягом 30 днів від дати старту абонемента", - повідомили в Укрзалізниці.

Укрзалізниця запровадила безлімітні поїздки для своїх пасажирів: як придбати абонементи

Отже, місячні абонементи на приміські маршрути тепер доступні у таких областях:

  • Київській,
  • Житомирській,
  • Чернігівській,
  • Вінницькій,
  • Хмельницькій,
  • Сумській,
  • Черкаській,
  • Кіровоградській,
  • Миколаївській
  • Одеській.

Крім того, такий абонемент можна також придбати і на київську міську електричку, що рухається за кільцевими маршрутом. Це буде зручно і вигідно для жителів столиці, зазначають у компанії.

"Інші регіони плануємо додати у наступних оновленнях, слідкуйте, будь ласка, за новинами самостійно", - уточнила прес-служба Укрзалізниці у коментарях до публікації.

Нагадаємо, Укрзалізниця відновила гарячі страви у поїздах Інтерсіті+. За гарячий обід треба буде заплатити 125 гривень.


Марченко Любов, Тудей





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