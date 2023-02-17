ТОП-10 найкращих автомобілів 2023 року

Американський журнал Consumer Reports назвав найкращі автомобілі 2023 року. У десятці найкращих лише дві моделі були в аналогічному рейтингу 2022 року, решта моделей – нові.

Відразу скажемо, що експерти журналу Consumer Reports в 2023 оцінювали моделі 32 автомобільних брендів, які можна купити в США . Загальна оцінка формувалася за чотирма критеріями: надійність, задоволеність власника, безпека та результати дорожніх тестів.

У категорії легкових автомобілів вартістю до 25 000 доларів найкращою названо Toyota Camry Hybrid. Цей компактний седан має привабливий дизайн і він мало витрачає палива. До того ж, вже в базовій комплектації є пакет систем безпеки Toyota Safety Sense 3.0.

У категорії кросоверів вартістю до 25 000 доларів найкращим назвали Toyota Corolla Cross. Незважаючи на свої компактні розміри, цей кросовер досить місткий. Задні сидіння особливо зручні для автомобілів цього класу. Він оснащується чотирициліндровим 2,0-літровим двигуном потужністю 169 к.с. Привід – передній чи повний.

У категорії кросоверів вартістю від 25 000 до 35 000 доларів найкращим назвали Subaru Forester. Вже 10 років поспіль Forester стає найкращим кросовером у своїй ціновій категорії. Цього він досяг завдяки привабливому дизайну, хорошій оглядовості, просторому салону, місткому багажнику і системам безпеки. Та й 2,5-літровий мотор витрачає мало палива, якщо брати до уваги аналогічні кросовери.

У категорії легкових автомобілів вартістю від 25 000 до 35 000 доларів на першому місці Toyota Camry Hybrid. Camry має кілька версій, залежно від моторів. Є навіть версія із повним приводом. Але найкраща з них – це гібридна версія. Вона не тільки менше витрачає палива, але ще й відрізняється комфортною поїздкою, простим керуванням та системами безпеки.

У категорії пікапів вартістю від 25 000 до 35 000 доларів найкращим названо Ford Maverick Hybrid. Він поєднує в собі низьку базову ціну зі стандартною гібридною трансмісією, переднім приводом та економною витратою палива.

У категорії електромобілів вартістю від 25 000 до 30 000 доларів найкращим назвали Nissan Leaf. У категорії гібридних кросоверів вартістю від 35 000 до 45 000 доларів найкращим став Hyundai Santa Fe Hybrid. У категорії кросоверів вартістю від 35 000 до 45 000 доларів найкращим знову, який рік поспіль, названо Kia Telluride.

У категорії гібридних кросоверів вартістю від 45 000 до 55 000 доларів найкращим названо Lexus NX350h. Найкращий електромобіль у категорії від 45 000 до 55 000 доларів – це Tesla Model 3.

Нагадаємо, раніше у Німеччині назвали автомобілі, які часто ламаються.