Як прискорити процедуру зняття авто з арешту: МВС дали пояснення

Якщо ваший транспортний засіб заарештували, то зняти його з арешту можна при наявності постанови з відповідного органу і документів, які посвідчують особу.

Про процедуру зняття авто з арешти повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

Щоб зняти авто з арешти потрібно звернутися із заявою до регіонального сервісного центру МВС за місцем реєстрації власника транспортного засобу. Заяву розглянуть протягом 30 днів.

Крім того, для повернення арештованого авто його власник може особисто звернутися з постановою до того сервісного центру МВС, який уповноважили на зняття арешту відділом державної виконавчої служби.

Тобто громадянин спочатку повинен сплатити суму штрафу чи заборгованості, а потім отримати "Постанову про зняття арешту". Водночас виконавча служба або правоохоронний орган виносить "Постанову про закриття виконавчого провадження" і надсилає її до регіонального сервісного центру.