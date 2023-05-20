Volkswagen продала свій завод в Калузі і остаточно залишає Росію

Раніше продаж було заблоковано через судову суперечку.

VW Group продає свій найважливіший завод у Росії та повністю виходить з країни, повідомляє RND, інформує ZN.ua .

© Facebook/volkswagen

У Volkswagen повідомили, що завод у Калузі буде проданий торговій групі «Авілон» за 125 мільйонів євро.

За повідомленнями ЗМІ, VW отримала дозвіл урядової комісії з контролю за іноземними інвестиціями на продаж своїх активів в Росії.

Сучасний завод у Калузі, на якому працюють близько 4000 співробітників, вважається найважливішим активом VW у Росії. За словами віце-прем'єра Росії Дєніса Мантурова, вже ведеться пошук підрядника з Південно-Східної Азії для відновлення виробництва.

Продаж був відкладений через судовий позов від колишнього виробничого партнера VW, компанії Gaz. Компанія подала до VW позов про відшкодування кількасотмільйонних збитків за розірвання угоди. Російський суд відхилив позов.

Вихід західних автовиробників з Росії призвів до значного падіння виробництва автомобілів у країні. За даними бізнес-асоціації AEB, у 2022 році було продано лише 687 тисяч нових автомобілів, у той час, як роком раніше було зареєтровано 1,667 млн продажів.

Деякі заводи — часто придбані за символічну ціну та з можливістю зворотного викупу — поглинули російські інвестори. Наприклад, минулого літа французький автовиробник Renault передав російській державі свій мажоритарний пакет акцій виробника Lada АвтоВАЗ за один євро.

В березні 2022 року, після нападу Росії на Україну VW призупинила виробництво на двох своїх заводах у Росії та припинила експорт автівок в країну.

У травні Volkswagen відмовилась від ніжинського заводу, де компанія співпрацювала з російським автовиробником «Газ», співвласником якого є підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска.

У Москві VW має офіси з імпорту, фінансів і продажів з близько 300 співробітниками, які також будуть переведені в Avilon.