Кабмін затвердив процедуру внесення належних користувачів авто до реєстру

Кабмін України 8 жовтня ухвалив Постанову №1145, якою визначає процедуру внесення до Єдиного державного реєстру транспортних засобів відомостей про належного користувача (НК) для автоматизованого обліку. Про це свідчать дані Урядового порталу.

Кабмін затвердив процедуру внесення належних користувачів авто до реєстру

Підставою внесення відомостей про належного користувача автомобіля до Єдиного державного реєстру транспортних засобів є електронна заява або заява, подана заявниками. Зверніть увагу, що у НК обов'язково мають бути відповідні "права".

Відомості про належного користувача до Реєстру вносяться через територіальні органи сервісних центрів МВС, через сайт Головного сервісного центру МВС, портал або мобільний додаток Дія. До Реєстру вносяться різноманітні відомості про належного користувача та при автомобіль, на якому він їздитиме.

Кабмін затвердив процедуру внесення належних користувачів авто до реєстру

Слід зазначити, що така послуга може значно полегшити життя власників автомобілів. Справа в тому, що штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані автоматично, приходять власнику автомобіля, а не тій людині, яка була за кермом. Якщо на автомобіль зареєстрований належний користувач, то штрафи отримує він.

Нагадаємо, раніше українська поліція назвала ознаки підроблених посвідчень водія.


Максимов Віталій, Тудей





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