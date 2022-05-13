Mercedes отзывает 320 тыс. кроссоверов из-за проблем с тормозами

Компания Mercedes-Benz отзывает в США и Канаде более 320 000 кроссоверов и внедорожников Mercedes-Benz ML-Class, GL-Class и R-Class 2006–2012 годов. Причина такого решения – возможные проблемы с тормозами, что увеличивает риск ДТП.

Дело в том, что у вышеуказанных автомобилей усилители тормозов могут подвергнуться коррозии из-за воздействия влаги. Из-за коррозии может треснуть структура внутренних компонентов усилителя тормозов, что приведет в конечном итоге к снижению эффективности торможения.

В некоторых (утверждается, что очень редких) случаях из-за этой проблемы водитель не сможет остановить автомобиль с помощью педали тормоза. Были ли зарегистрированы ДТП из-за данного дефекта – не сообщается.

Но есть две хорошие новости. Во-первых, эта проблема не влияет на стояночный тормоз. Во-вторых, эту проблему уже на раннем этапе может выявить сам водитель по шипению и шуму воздушного потока при торможении.

Компания Mercedes-Benz начнет проверять эти кроссоверы и внедорожники с 27 мая. При необходимости заменят усилитель тормозов. Все работы проведут, конечно, бесплатно.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz G-Class получил новую комплектацию.