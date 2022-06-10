Военный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвах

Военный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвах

Военный самолет потерпел крушение в жилом районе в центральном Китае.

Как сообщает CNN со ссылкой на китайский телеканал CCTV, известно о гибели одного человека.

Сообщается, что самолет J-7 ВВС выполнял учебное задание в провинции Хубэй. Рухнув, он повредил несколько домов.

В результате катастрофы погиб один житель, еще двое получили ранения. Известно, что пилот успел катапультироваться и получил легкие травмы.

В Сети появились кадры с места катастрофы, на которых видно, как горит несколько домов.

#china https://t.co/tsGA3nKhEk
Chinese Military Jet Crashes Into Houses and Explodes, Killing One

— Charles R. Smith? (@softwarnet) June 9, 2022


Катерина Петренко, politeka.net





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