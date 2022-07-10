Стала відома секретна функція бюджетних автомобілів

У сучасних автомобілів так багато різних функцій, що багато про які власники і не знають. І це при тому, що більшість функцій дуже корисні. Наприклад, автоматичне спрацьовування центрального замку при наборі швидкості.

Стала відома секретна функція бюджетних автомобілів

Потрібно відзначити, що автоматичне блокування дверей на початку руху є зараз навіть у бюджетних автомобілях. Але для її активації необхідно виконати певні дії. Багато водіїв про цю функцію не знають і не користуються.

Ця система зручна при перевезенні дітей в автомобілі і не дасть крадіям щось вкрасти із салону при короткочасній зупинці (наприклад, на світлофорі).

Для активації антиблокування нічого не потрібно перепрошувати. Цю функцію можна активувати самостійно. Просто утримуйте клавішу блокування 3-5 секунд. Під час активації подається короткочасний звуковий сигнал.

Стала відома секретна функція бюджетних автомобілів

Потрібно врахувати, деякі японські автовиробники трохи ускладнили цей процес. Потрібно не тільки натискати кнопку, а й робити оберти ключа.

У деяких моделях ця функція активується через меню медіасистеми в налаштуваннях автомобіля. Так влаштовано, наприклад, у деяких моделях Volkswagen та Skoda.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, яка прихована функція є у кнопки скидання пробігу.


Максимов Віталій, Тудей





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