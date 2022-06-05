Mercedes-Benz отзывает миллион автомобилей за 2004-2015 года из-за проблем с тормозами
Коррозия на усилителе тормозов. Автовладельцев просят не пользоваться автомобилями, информирует
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает почти миллион автомобилей по всему миру из-за возможных проблем с тормозами. Об этом в субботу, 5 июня, сообщило Федеральное автотранспортное ведомство Германии (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA), передает
По данным KBA, под отзыв попадают автомобили ML, GL и R-класса, выпущенные в период с 2004 по 2015 год.
"Коррозия на усилителе тормозов в худшем случае может привести к нарушению связи между педалью тормоза и тормозной системой. В результате отказывает рабочий тормоз", - говорится в заявлении ведомства.
По всему миру, как сообщается, будут отозваны 993 407 автомобилей, в том числе около 70 000 в Германии.
Mercedes-Benz подтвердил информацию немецкого автотранспортного ведомства, сообщив, что в крайних случаях торможение автомобиля с помощью рабочего тормоза может оказаться невозможным.
"Это повышает риск несчастных случаев или травм", - отметил автопроизводитель.
Компания намерена проверить указанные транспортные средства, их владельцам на время пребывания автомобилей в мастерской при необходимости будут предложены бесплатные альтернативные средства передвижения.
"До момента проверки мы просим наших клиентов не пользоваться автомобилями", - сообщил Mercedes-Benz.
Напомним, в начале февраля южнокорейские компании Hyundai и Kia отозвали почти 500 тысяч автомобилей, выпущенных с 2014 по 2019 годы, из-за случаев их возгорания даже в выключенном состоянии.
В частности, это касается внедорожников Santa Fe 2016-2018 модельного года, внедорожников Santa Fe Sport 2017-2018 годов, моделей Santa Fe XL 2019 года и внедорожников Tucson 2014-2015 годов.
Kia отозвала седаны K900 2016-2018 и внедорожники Sportage 2014-2016.
В сети можно найти случаи самовозгорания указанных марок автомобилей и в Украине. В частности, в январе текущего года в Дубно Ровенской области на стоянке загорелся автомобиль Hyundai IX 2012 выпуска. Как видно из фотографий, авто находится на временных транзитных номерах, а значит, скорее всего, было завезено в Украину уже в подержанном состоянии.