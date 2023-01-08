ТОП-10 найбільш проблемних кросоверів та SUV

Кросовери, а тим більше позашляховики мають більш високу надійність, ніж звичайні легкові автомобілі, оскільки вони розраховані для поїздок бездоріжжям. Але й серед них зустрічаються проблемні моделі. Експерти TopSpeed назвали 10 кросоверів та позашляховиків, які найчастіше ламаються.

10-е місце - Hyundai Tuscon (6 із 100 балів)

На десятому місці опинився компактний кросовер Hyundai Tuscon 2016 модельного року. Це Tuscon третього покоління. Його власники найчастіше скаржаться на силові агрегати, трансмісію та електроніку.

9-е місце - Nissan Pathfinder (5 із 100 балів)

На дев'ятому місці опинився повнорозмірний кросовер Nissan Pathfinder 2013 модельного року. Це Pathfinder третього покоління. Його власники найчастіше теж скаржаться на трансмісію та електроніку.

8-е місце - Jeep Cherokee (5 із 100 балів)

На восьмому місці позашляховик Jeep Cherokee 2014 модельного року. Це Cherokee четвертого покоління. Його власники теж незадоволені двигуном, трансмісією та електронікою.

7-е місце - Buick Encore (5 із 100 балів)

На сьомому місці опинився міні-кросовер Buick Encore 2014 модельного року (четверте покоління Encore). Його власники критикують двигун, електроніку та систему охолодження.

6-е місце - Kia Sorento (5 із 100 балів)

На шостому місці знаходиться найновіший кросовер Kia Sorento 2023 модельного року. Його власники критикують гібридну силову установку та трансмісію.

5-е місце – Ford Mustang Mach-E (4 зі 100 балів)

Електричний кросовер Ford Mustang Mach-E 2022 модельного року, який з'явився відносно недавно і використовує новітні технології, також часто критикують. Часто бувають скарги на електроніку, комп'ютер та ін.

4-е місце – Volvo XC60 (4 зі 100 балів)

Компактний кросовер Volvo XC60 другого покоління (йдеться про модель 2022 року випуску) теж потрапив у цей рейтинг, що нас трохи здивувало. Були скарги на двигун та електроніку.

3-е місце – Mercedes-Benz GLC (4 зі 100 балів)

На третьому місці знаходиться преміальний компактний кросовер Mercedes-Benz GLC 2022 модельного року. Його власники критикують підвіску та трансмісію.

2-е місце – Volkswagen Tiguan (3 зі 100 балів)

Компактний кросовер Volkswagen Tiguan 2022 модельного року (друге покоління) посів друге місце. Його власники скаржаться на двигун, трансмісію, електроніку та систему охолодження.

1-е місце – Volkswagen Taos (1 із 100 балів)

На першому місці Volkswagen Taos 2022 модельного року. Його власники незадоволені двигуном, трансмісією, електронікою та паливною системою.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 автомобілів, які можна купувати навіть із великим пробігом.