Максимально редкий 22-летний Mercedes продают по цене самолета: фото

Редчайший автомобиль Mercedes-Benz CLK-GTR, выпущен тиражом всего в 26 экземпляров, в Германии продают за 11,1 миллиона евро, информирует Апостроф.

Объявление выставлено на немецком сайте mobile.de.

Отмечается, что суперкар 2000 года выпуска продают во Франкфурте. Это самый быстрый автомобиль в истории немецкой марки.

Такая большая стоимость транспортного средства объясняется эксклюзивностью модели, ведь было выпущено всего 26 единиц авто на протяжении 1998-2000 годов для выступления в гонках (правила тогда требовали наличие серийной версии у гоночных авто). Тогда новый CLK-GTR стоил 1,5 миллиона долларов и был самым дорогим авто своего времени. Одно из таких авто выиграло чемпионат мира в классе FIA GT в 1998 году.

Продаваемый экземпляр приспособили к дорогам общего пользования. Ему добавили отделку салона кожей и алькантарой, шумоизоляцию, кондиционер и аудиосистему. Появились дополнительные осветительные приборы и дорожные шины.

Среднемоторный суперкар Mercedes-Benz CLK-GTR оснащен огромным 6,9-литровым V12 мощностью 612 л. с. и 6-ступенчатой секвентальной КПП, Он разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с и развивает 344 км/ч. Это до сих пор самый быстрый серийный Mercedes-Benz.

Продаваемый автомобиль – один из последних выпущенных. За 22 года его пробег составил всего 12 300 км.


Мария Швец, Апостроф

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