BMW из-за дефицита чипов начал продавать авто без некоторых систем

Компания BMW из-за нехватки микрочипов начала продавать автомобили без систем Android Auto и Apple CarPlay. Правда, баварский автогигант обещает в ближайшем времени дополнить этим оборудованием проданные машины.

BMW из-за дефицита чипов начал продавать авто без некоторых систем

Если быть более точным, то на некоторых автомобилях BMW, которые сейчас поступают в продажу, есть чипы для Android Auto и Apple CarPlay, но они от нового поставщика и у них еще нет соответствующего программного обеспечения.

Чтобы не скапливались автомобили на заводе, боссы BMW решили их продавать без вышеуказанных систем. Но к концу июня они получат обновление беспроводным путем.

Такие автомобили баварский автогигант выпустил в январе-апреле 2022 года. Их код - 6P1. Они предназначены для продажи в некоторых странах Европы (например, во Франции и Испании), а также в США.

BMW из-за дефицита чипов начал продавать авто без некоторых систем

Напомним, в 2021 году компания BMW из-за глобального дефицита микрочипов была вынуждена продавать некоторые модели без сенсорных дисплеев.

Другие авто производители тоже вынуждены были из-за дефицита микрочипов продавать некоторые автомобили без тех или иных функций. Например, Tesla отказалась от USB портов.

Ранее BMW представил обновленный кроссовер BMW iX3.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Улов на 700 миллионов: в Италии задержали мега-яхту "Шехерезада", которую связывают с ПутинымУлов на 700 миллионов: в Италии задержали мега-яхту "Шехерезада", которую связывают с Путиным
Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливомУкраина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом
Рынок электромобилей стремительно растет: какие модели самые популярныеРынок электромобилей стремительно растет: какие модели самые популярные
Forbes: 25% заправок игнорируют госрегулирование и повышают цены на свое усмотрениеForbes: 25% заправок игнорируют госрегулирование и повышают цены на свое усмотрение
В киевском метро хотят вернуть оплату за проездВ киевском метро хотят вернуть оплату за проезд
Блок рекламы


Похожие новости
Стало известно о новых правилах обучения в украинских автошколахСтало известно о новых правилах обучения в украинских автошколах
Автогаз может подорожать до 42-45 гривенАвтогаз может подорожать до 42-45 гривен
Стало известно, сколько времени понадобится на восстановление автодорог в УкраинеСтало известно, сколько времени понадобится на восстановление автодорог в Украине
В Раде не поддержали отмену бесплатной растаможки автомобилейВ Раде не поддержали отмену бесплатной растаможки автомобилей
Через какие пункты пропуска можно ввезти авто из-за границы. СписокЧерез какие пункты пропуска можно ввезти авто из-за границы. Список
Себастьянович рассказал, о возможных последствиях от "нулевого налога" на растаможку автоСебастьянович рассказал, о возможных последствиях от "нулевого налога" на растаможку авто
В Украине во время войны уже уничтожено 90 тыс. автомобилейВ Украине во время войны уже уничтожено 90 тыс. автомобилей
Как при военном положении продлить срок пребывания в Украине временно ввезенного автоКак при военном положении продлить срок пребывания в Украине временно ввезенного авто
Які вживані авто подешавшали і які подорожчали під час війниЯкі вживані авто подешавшали і які подорожчали під час війни
53-60 гривен за литр: АЗС начали устанавливать цены выше разрешенных Кабмином53-60 гривен за литр: АЗС начали устанавливать цены выше разрешенных Кабмином
Последние новости
Подгружаем последние новости