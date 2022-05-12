BMW из-за дефицита чипов начал продавать авто без некоторых систем

Компания BMW из-за нехватки микрочипов начала продавать автомобили без систем Android Auto и Apple CarPlay. Правда, баварский автогигант обещает в ближайшем времени дополнить этим оборудованием проданные машины.

Если быть более точным, то на некоторых автомобилях BMW, которые сейчас поступают в продажу, есть чипы для Android Auto и Apple CarPlay, но они от нового поставщика и у них еще нет соответствующего программного обеспечения.

Чтобы не скапливались автомобили на заводе, боссы BMW решили их продавать без вышеуказанных систем. Но к концу июня они получат обновление беспроводным путем.

Такие автомобили баварский автогигант выпустил в январе-апреле 2022 года. Их код - 6P1. Они предназначены для продажи в некоторых странах Европы (например, во Франции и Испании), а также в США .

Напомним, в 2021 году компания BMW из-за глобального дефицита микрочипов была вынуждена продавать некоторые модели без сенсорных дисплеев.

Другие авто производители тоже вынуждены были из-за дефицита микрочипов продавать некоторые автомобили без тех или иных функций. Например, Tesla отказалась от USB портов.

Ранее BMW представил обновленный кроссовер BMW iX3.