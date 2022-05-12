В аэропорту Китая загорелся самолет - много жертв: фото

12 мая, в четверг, в городе Чунцин в Китае, вспыхнул пассажирский самолет Airbus A319 в аэропорту после выезда за пределы взлетно-посадочной полосы, в то время как на борту находились 122 пассажира и члена экипажа. В результате пожара пострадали десятки человек, информирует Апостроф .

Об этом сообщили на портале Zaoba.

По словам представителей Тибетских авиалиний (China Tibet Airlines) , рейс TV9833 с регистрационным номером B-6425 сначала должен был лететь из Чунцина в Нингчи, Тибет. Во время взлета пилоты заметили неисправность самолета, из-за чего прервали взлет и отклонили самолет от взлетно-посадочной полосы.

Фото: Скриншот с видео

Пожар возник с левой стороны авиалайнера, после чего на место происшествия прибыли несколько пожарных машин и оперативно потушившая пожар команда спасателей. Всех находившихся на борту эвакуировали. Около 40 человек (из 122) получили легкие травмы и были госпитализированы.

Фото: Скриншот с видео

В свою очередь, ответственный за группу аэропортов Чунцина отметил, что после аварии служба безопасности аэропорта, противопожарная защита и другие подразделения впервые "активировали аварийный механизм" и начали проверки.

Фото: Скриншот с видео

Еще одним следствием аварии стала отмена, задержка или перенаправление рейсов, прибывающих в аэропорт Цзянбея (район городского подчинения города центрального подчинения Чунцин).